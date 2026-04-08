Despidos: alerta por los recortes en el Servicio Meteorológico Nacional

El Gobierno de Javier Milei impulsa recortes del 25% del personal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que incluyen despidos y cierre de estaciones de observación.

"Con los despidos quedaría en casi la mitad de profesionales indispensables para la dotación mínima de funcionamiento", alertan desde el organismo científico, de cuyo prestigio exterior da cuenta que actúa como autoridad oficial y Centro Regional del Sistema Mundial de Observación Integrada (WIGOS) para Sudamérica, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El Ministerio de Sturzenegger, denuncian, mandó a anunciar que buscan despedir a más de la mitad del personal, o sea, que la sangría recién comienza.

“No sobra nadie en el SMN, de hecho está en riesgo operativo por la pérdida de personal y el recorte de fondos gestados por el Gobierno”, señalan.

En este último aspecto, hacen hincapié en que el organismo registra el menor presupuesto desde que volvió a ser un civil en 2007: en 2025 terminó con un recorte de 33% vs 2023.

La motosierra pasará también por las estaciones de observación.

Actualmente está presente en las seis bases antárticas operadas por la República Argentina.

Tres de ellas: Orcadas, Esperanza y Marambio, reconocidas internacionalmente como de referencia, en virtud de la calidad de los datos y la extensión de sus series en el tiempo.

Los pronósticos del clima que se consumen en el país provienen, principalmente, del Servicio Meteorológico Nacional.

Las aplicaciones del tiempo más fiables y precisas, de acuerdo con los expertos, son The Weather Channel, AccuWeather y Tiempo y Radar, reconocidas por sus pronósticos detallados, mapas de radar en tiempo real y alertas meteorológicas.

Para predicciones locales muy específicas, aplicaciones como AEMET (España) o Meteored son altamente valoradas. Inclusive esta última es muy popular en Latinoamérica y España por sus modelos de predicción propios.

En tanto que AEMET es la opción más rigurosa para España, ideal para previsión de montaña y costas.

The Weather Channel es considerada la más precisa, según estudios independientes, propiedad de IBM y utilizando datos avanzados.

La mejor precisión a corto plazo corresponde a AccuWeather, que destaca por su función "MinuteCast", que ofrece actualizaciones de lluvia minuto a minuto.

Por su parte, Tiempo y Radar o RainViewer ofrecen mapas interactivos superiores para que se puedan seguir tormentas por los radares.

También componen la oferta relacionada con el clima Windy, a través de sus mapas interactivos de viento y lluvias; AccuWeather, con sede en Ontario, Canadá, conocido por MinuteCast (precipitación inmediata) y Weather Underground, que se basa en la red de estaciones locales.

La variedad informativa demandada para la vida cotidiana de los ciudadanos del país, tanto como por los que requieren planificaciones precisas dependientes de los pronósticos confiables, torna la participación del SMN como insustituible.

Los anuncios relacionados con el clima adquirieron una relevancia inusitada como tema de conversación predominante y ocupan espacios en los noticieros que hasta constituyen shows en sí mismos.