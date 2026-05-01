CABA: seis detenidos por explotación sexual infantil

Seis hombres fueron detenidos en la Ciudad de Buenos Aires por delitos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, cuatro de ellos fueron condenados en juicios abreviados y otros dos permanecen con prisión preventiva, mientras avanza la investigación sobre el resto de los implicados.

Según informó la agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, los cuatro condenados admitieron su responsabilidad en los hechos en acuerdos abreviados alcanzados en menos de 48 horas, mientras que los otros dos imputados quedaron detenidos por decisión del juez del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas N.º 1, Rodolfo Ariza Clerici.

El expediente demostró que uno de los acusados compartió 953 archivos con material de abuso sexual infantil que involucraba a bebés y menores de hasta 3 años, a través de redes internacionales.

En el otro caso, el imputado contactaba a víctimas de entre 11 y 12 años, a quienes les solicitaba imágenes y videos íntimos y les enviaba contenido sexual, de los que se logró identificar a dos víctimas y se trabaja para determinar si hay más personas afectadas.

Las detenciones se produjeron en el marco de los operativos “Aliados por la Infancia VI”, que incluyeron allanamientos simultáneos en distintos puntos del país y del exterior. En total, se realizaron 270 procedimientos en 17 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, además de otros 15 países.

84 sospechosos fueron detenidos, como resultado de esos operativos, por delitos de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil, de los que 26 corresponden a Argentina y 58 al resto del mundo.

Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Córdoba, Misiones, Santa Cruz, Buenos Aires y Formosa, mientras que a nivel internacional se destacaron intervenciones en Brasil, Panamá, Uruguay, Perú y Puerto Rico.

La investigación se apoya en el rastreo de usuarios que distribuyen este tipo de material en redes P2P y en reportes internacionales, lo que permitió identificar múltiples domicilios y avanzar en la judicialización de los casos.

El operativo forma parte de una estrategia orientada a la detección, investigación y persecución penal de estos delitos.