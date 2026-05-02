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Escándalo en el Gobierno de Milei por Nucleoeléctrica: uno por uno los países y gastos completos

El anexo oficial permite reconstruir con precisión los movimientos realizados en el exterior. Hoteles, transporte, tiendas y espacios culturales aparecen en el registro, junto a operaciones de distinto tipo que reflejan el uso de recursos durante viajes internacionales.

02 de mayo de 2026 - 15:50

Las claves

  • El informe incluye consumos en 20 países de América, Europa y Asia
  • Se identifican rubros como hotelería, gastronomía, transporte y compras
  • España concentra la mayor cantidad de operaciones
  • Hay registros en free shops, museos, bares y tiendas
  • También figuran adelantos de efectivo sin detalle específico

Desglose completo: país por país y tipo de gasto

El informe de Nucleoeléctrica permite observar con mayor precisión cómo se distribuyeron los consumos en el exterior, diferenciando rubros y destinos.

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España, el principal foco de operaciones

España aparece como el país con mayor volumen de movimientos. Allí se registraron gastos vinculados a la empresa energética Tecnatom, junto con consumos en tiendas de indumentaria, servicios de playa, bares y espacios recreativos.

También figuran operaciones en espacios culturales y comercios urbanos, lo que muestra diversidad en los tipos de pagos realizados.

Estados Unidos: hoteles y sector energético

En territorio estadounidense, los registros combinan estadías en hoteles con pagos a entidades del sector nuclear. Las operaciones incluyen alojamientos en zonas de alto nivel y consumos asociados a traslados y servicios.

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Brasil: compras reiteradas en indumentaria

En el país vecino se destacan múltiples operaciones en tiendas de ropa, concentradas en determinadas fechas. Este patrón se repite en varios registros, con montos acumulados en ese rubro.

Europa: predominio de hotelería y gastronomía

En países como Inglaterra, Alemania, Austria y Hungría, los consumos se concentran principalmente en hoteles. En paralelo, Francia e Italia muestran gastos orientados a restaurantes y servicios gastronómicos.

Otros casos incluyen:

  • Países Bajos: pagos en alojamientos
  • Rumania: compras en librerías
  • Bulgaria: entradas a museos
  • Finlandia: consumos en bares

Asia: compras y alojamiento

En el continente asiático, los registros muestran una combinación de gastos:

  • Turquía: compras en aeropuerto
  • India: operaciones en tiendas deportivas
  • Corea: consumos en free shop
  • Singapur: pagos en hoteles

América: diversidad de rubros

En el continente americano, además de Estados Unidos y Brasil, aparecen:

  • Argentina: restaurantes y free shop
  • Canadá: transporte y organismos vinculados al sector nuclear
  • República Dominicana: compras en tiendas de aeropuerto

El componente sin detalle: adelantos de efectivo

Dentro del informe figura un apartado específico de “adelanto en efectivo”, que suma un total de 56 millones de pesos. A diferencia del resto de los consumos, este ítem no permite identificar ni el destino ni el responsable de cada operación.



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