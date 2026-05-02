Escándalo en el Gobierno de Milei por Nucleoeléctrica: uno por uno los países y gastos completos

Las claves

El informe incluye consumos en 20 países de América, Europa y Asia

Se identifican rubros como hotelería, gastronomía, transporte y compras

España concentra la mayor cantidad de operaciones

Hay registros en free shops, museos, bares y tiendas

También figuran adelantos de efectivo sin detalle específico

Desglose completo: país por país y tipo de gasto

El informe de Nucleoeléctrica permite observar con mayor precisión cómo se distribuyeron los consumos en el exterior, diferenciando rubros y destinos.

Free shops, lujo y retiros millonarios, los gastos de Nucleoeléctrica en el exterior

España, el principal foco de operaciones

España aparece como el país con mayor volumen de movimientos. Allí se registraron gastos vinculados a la empresa energética Tecnatom, junto con consumos en tiendas de indumentaria, servicios de playa, bares y espacios recreativos.

También figuran operaciones en espacios culturales y comercios urbanos, lo que muestra diversidad en los tipos de pagos realizados.

? ADORNI EMPEZÓ A EXTORSIONAR AL GOBIERNO



"Se conoció, gracias al informe de gestión de Adorni, que la empresa pública Nucleoléctrica tiene gastos millonarios en DISCOTECAS EN MADRID y servicios de PLAYA en VALENCIA"



Esto fue entregado por Adorni al Congreso. TODOS CHORROS pic.twitter.com/osONqhtd4a — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 1, 2026

Estados Unidos: hoteles y sector energético

En territorio estadounidense, los registros combinan estadías en hoteles con pagos a entidades del sector nuclear. Las operaciones incluyen alojamientos en zonas de alto nivel y consumos asociados a traslados y servicios.

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Brasil: compras reiteradas en indumentaria

En el país vecino se destacan múltiples operaciones en tiendas de ropa, concentradas en determinadas fechas. Este patrón se repite en varios registros, con montos acumulados en ese rubro.

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CONTRADICCIÓN OFICIAL: LAS COMPRAS MÁS ALTAS DEL ESCÁNDALO NUCLEOELÉCTRICA CON LAS TARJETAS CORPORATIVAS SE REGISTRAN YA BAJO LA GESTIÓN DE JUAN MARTÍN CAMPOS, Y NO EN LA DE REIDEL



?Las 3 compras comerciales más altas del período auditado se hicieron el 11-2-2026.… pic.twitter.com/ghORDZnfFz — Martín Carrizo (@martincarrizo_) May 2, 2026

Europa: predominio de hotelería y gastronomía

En países como Inglaterra, Alemania, Austria y Hungría, los consumos se concentran principalmente en hoteles. En paralelo, Francia e Italia muestran gastos orientados a restaurantes y servicios gastronómicos.

Otros casos incluyen:

Países Bajos: pagos en alojamientos

Rumania: compras en librerías

Bulgaria: entradas a museos

Finlandia: consumos en bares

Asia: compras y alojamiento

En el continente asiático, los registros muestran una combinación de gastos:

Turquía: compras en aeropuerto

India: operaciones en tiendas deportivas

Corea: consumos en free shop

Singapur: pagos en hoteles

América: diversidad de rubros

En el continente americano, además de Estados Unidos y Brasil, aparecen:

Argentina: restaurantes y free shop

Canadá: transporte y organismos vinculados al sector nuclear

República Dominicana: compras en tiendas de aeropuerto

El componente sin detalle: adelantos de efectivo

Dentro del informe figura un apartado específico de “adelanto en efectivo”, que suma un total de 56 millones de pesos. A diferencia del resto de los consumos, este ítem no permite identificar ni el destino ni el responsable de cada operación.