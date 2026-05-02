Escándalo en el Gobierno de Milei por Nucleoeléctrica: uno por uno los países y gastos completos

Las claves
- El informe incluye consumos en 20 países de América, Europa y Asia
- Se identifican rubros como hotelería, gastronomía, transporte y compras
- España concentra la mayor cantidad de operaciones
- Hay registros en free shops, museos, bares y tiendas
- También figuran adelantos de efectivo sin detalle específico
Desglose completo: país por país y tipo de gasto
El informe de Nucleoeléctrica permite observar con mayor precisión cómo se distribuyeron los consumos en el exterior, diferenciando rubros y destinos.
Free shops, lujo y retiros millonarios, los gastos de Nucleoeléctrica en el exterior
España, el principal foco de operaciones
España aparece como el país con mayor volumen de movimientos. Allí se registraron gastos vinculados a la empresa energética Tecnatom, junto con consumos en tiendas de indumentaria, servicios de playa, bares y espacios recreativos.
También figuran operaciones en espacios culturales y comercios urbanos, lo que muestra diversidad en los tipos de pagos realizados.
? ADORNI EMPEZÓ A EXTORSIONAR AL GOBIERNO— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 1, 2026
"Se conoció, gracias al informe de gestión de Adorni, que la empresa pública Nucleoléctrica tiene gastos millonarios en DISCOTECAS EN MADRID y servicios de PLAYA en VALENCIA"
Esto fue entregado por Adorni al Congreso. TODOS CHORROS pic.twitter.com/osONqhtd4a
Estados Unidos: hoteles y sector energético
En territorio estadounidense, los registros combinan estadías en hoteles con pagos a entidades del sector nuclear. Las operaciones incluyen alojamientos en zonas de alto nivel y consumos asociados a traslados y servicios.
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Brasil: compras reiteradas en indumentaria
En el país vecino se destacan múltiples operaciones en tiendas de ropa, concentradas en determinadas fechas. Este patrón se repite en varios registros, con montos acumulados en ese rubro.
? ?— Martín Carrizo (@martincarrizo_) May 2, 2026
CONTRADICCIÓN OFICIAL: LAS COMPRAS MÁS ALTAS DEL ESCÁNDALO NUCLEOELÉCTRICA CON LAS TARJETAS CORPORATIVAS SE REGISTRAN YA BAJO LA GESTIÓN DE JUAN MARTÍN CAMPOS, Y NO EN LA DE REIDEL
?Las 3 compras comerciales más altas del período auditado se hicieron el 11-2-2026.… pic.twitter.com/ghORDZnfFz
Europa: predominio de hotelería y gastronomía
En países como Inglaterra, Alemania, Austria y Hungría, los consumos se concentran principalmente en hoteles. En paralelo, Francia e Italia muestran gastos orientados a restaurantes y servicios gastronómicos.
Otros casos incluyen:
- Países Bajos: pagos en alojamientos
- Rumania: compras en librerías
- Bulgaria: entradas a museos
- Finlandia: consumos en bares
Asia: compras y alojamiento
En el continente asiático, los registros muestran una combinación de gastos:
- Turquía: compras en aeropuerto
- India: operaciones en tiendas deportivas
- Corea: consumos en free shop
- Singapur: pagos en hoteles
América: diversidad de rubros
En el continente americano, además de Estados Unidos y Brasil, aparecen:
- Argentina: restaurantes y free shop
- Canadá: transporte y organismos vinculados al sector nuclear
- República Dominicana: compras en tiendas de aeropuerto
El componente sin detalle: adelantos de efectivo
Dentro del informe figura un apartado específico de “adelanto en efectivo”, que suma un total de 56 millones de pesos. A diferencia del resto de los consumos, este ítem no permite identificar ni el destino ni el responsable de cada operación.