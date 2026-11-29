Tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza en Argentina. Un informe elaborado por investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 72% de las personas ocupadas percibió ingresos inferiores a $1.500.000 mensuales durante el segundo trimestre de 2026.

El relevamiento expone las dificultades que atraviesan millones de trabajadores para cubrir sus necesidades básicas, incluso cuando cuentan con una ocupación. La informalidad, los bajos salarios y la pérdida de puestos registrados aparecen entre los principales factores de un mercado laboral cada vez más precarizado.

La investigación, titulada Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada, analiza la evolución de los ingresos y las condiciones de trabajo en el país.

El 72% de los trabajadores no alcanza la canasta básica

Según el estudio, siete de cada diez personas ocupadas recibieron menos de $1.500.000 mensuales durante el segundo trimestre de 2026.

Ese monto corresponde al valor de la Canasta Básica Total (CBT) utilizado como referencia para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores. Este indicador establece el umbral de ingresos necesario para que una familia no sea considerada pobre.

El dato refleja que una parte mayoritaria de la población ocupada no consigue generar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de su hogar.

La problemática no afecta exclusivamente a quienes trabajan sin registrar. También alcanza a empleados formales y personas que desarrollan actividades independientes.

El 89% de los trabajadores informales cobra por debajo de la canasta básica

Uno de los datos más preocupantes del informe aparece entre los asalariados no registrados. En ese segmento, el 89% percibe ingresos inferiores al valor de la Canasta Básica Total.

Las diferencias también se observan según la actividad económica. En la construcción, los ingresos promedio rondan los $762.000 mensuales; en el comercio alcanzan los $729.000 y en alojamiento y gastronomía se ubican cerca de los $682.000.

La situación también afecta a los cuentapropistas de baja calificación. El 85% de este grupo no alcanza el ingreso de referencia, mientras que sus ingresos promedio rondan los $570.000 en actividades como la industria manufacturera.

Los salarios registrados tampoco alcanzan para cubrir las necesidades básicas

La precarización de los ingresos no se limita al empleo informal. El relevamiento también encontró dificultades entre los trabajadores que cuentan con una relación laboral registrada.

De acuerdo con la investigación, el 59% de los asalariados registrados cobra menos que la Canasta Básica Total.

La proporción también resulta elevada entre otros grupos: el 63% de los cuentapropistas de alta calificación y el 61% de los patrones precarios no alcanzan ese umbral.

En contraste, entre los empleadores formales la proporción de quienes perciben ingresos inferiores a la canasta básica desciende al 17%.

Servicio doméstico, gastronomía y construcción: las actividades más afectadas

El informe identificó las ramas de actividad donde se concentra la mayor proporción de trabajadores con ingresos insuficientes.

El servicio doméstico encabeza el relevamiento, seguido por otras actividades vinculadas con los servicios, la construcción y el comercio.

Los porcentajes registrados son:

Servicio doméstico: el 98% de los trabajadores cobra por debajo de la canasta básica.

Alojamiento y gastronomía: el 86%.

Construcción: el 86%.

Comercio: el 80%.

Industria manufacturera: el 73%.

En conjunto, las actividades con mayores niveles de ingresos insuficientes reúnen al 43,5% de la fuerza laboral.

Por otra parte, sectores como las finanzas, el agro, la minería y la energía registraron una expansión del 6,4% entre 2025 y 2026, aunque concentran solamente al 3,5% de los trabajadores.

El estudio contabilizó 867.000 nuevos pobres en un año

La investigación también analizó la evolución de la pobreza entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, los investigadores estimaron que alrededor de 3,1 millones de personas ingresaron en la pobreza, mientras que 2,3 millones consiguieron salir de esa condición.

La diferencia dejó un saldo neto de 867.000 nuevos pobres.

El informe identificó que el 80,1% de los ingresos a la pobreza estuvo relacionado con factores laborales.

Dentro de ese grupo, la pérdida del empleo explicó el 37,5% de los casos, mientras que el deterioro de los ingresos de quienes conservaron su ocupación representó el 40,5%.

Este último fenómeno estuvo vinculado con la caída del salario real por hora y la reducción de las jornadas laborales.

En tanto, la disminución de ingresos no laborales, como jubilaciones y asistencia social, explicó el 12,2% de los casos.

Desde 2023 cayeron los puestos registrados y crecieron los empleos precarios

Otro de los aspectos centrales del relevamiento es la transformación del mercado laboral argentino desde el tercer trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2026.

Durante ese período, la cantidad total de personas ocupadas aumentó en 163.731. Sin embargo, los puestos asalariados registrados disminuyeron en 498.645.

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por modalidades de trabajo independientes e informales.

Entre los cambios registrados aparecen:

La incorporación de 431.698 cuentapropistas de baja calificación.

La incorporación de 141.130 cuentapropistas de alta calificación.

La creación de 42.061 puestos asalariados informales.

De acuerdo con el estudio, el 76% de los empleos creados desde 2023 corresponde a modalidades precarias.

Además, los asalariados formales representan actualmente el 44% del total de ocupados, la proporción más baja desde el inicio de la serie estadística en 2016.