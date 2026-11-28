El rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al pedido argentino para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas generó distintas repercusiones políticas y diplomáticas. Entre ellas, se destacó el análisis de Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, quien evaluó el alcance de la resolución y las perspectivas del reclamo nacional.

El pronunciamiento del organismo internacional fue aprobado por 18 votos contra 3 y rechazó las medidas provisionales solicitadas por Argentina para suspender las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.

La decisión no era el resultado que buscaba el país, ya que el objetivo de la presentación era conseguir una medida cautelar que permitiera frenar los avances hidrocarburíferos mientras continuaba la discusión jurídica de fondo.

Por qué el fallo del Tribunal del Mar representa un revés para Argentina

El planteo argentino buscaba que el Tribunal ordenara detener provisoriamente las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Sin embargo, los magistrados consideraron que los argumentos presentados requerían determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas, una cuestión que excede las competencias que el organismo puede ejercer en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por ese motivo, el Tribunal rechazó la solicitud sin avanzar sobre el análisis de la urgencia de la medida ni sobre los posibles daños ambientales que Argentina había planteado.

La resolución tampoco implica un pronunciamiento definitivo sobre la soberanía del archipiélago ni sobre el fondo de la controversia entre ambos países.

Qué buscaba Argentina con la presentación internacional

Antes de conocerse la resolución, Dachary había explicado que la presentación argentina tenía un objetivo concreto: conseguir una medida cautelar para evitar posibles consecuencias ambientales derivadas del desarrollo petrolero británico.

El funcionario había diferenciado esa instancia de la discusión histórica sobre la soberanía de las islas.

En ese sentido, había señalado que el procedimiento inicial no pretendía que el Tribunal definiera a quién pertenecen las Malvinas, sino que evaluara la necesidad de detener temporalmente el proyecto hidrocarburífero.

Dachary también había advertido sobre los riesgos ambientales asociados con las actividades petroleras y sostuvo que la urgencia era uno de los aspectos centrales que Argentina debía demostrar ante los magistrados.

El proyecto Sea Lion y la explotación petrolera en el Atlántico Sur

La controversia internacional está vinculada con el proyecto Sea Lion, un desarrollo hidrocarburífero impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas próximas a las Islas Malvinas.

La iniciativa contempla la explotación de recursos petroleros en una zona cuya soberanía es reclamada por Argentina y administrada por el Reino Unido.

Para el Gobierno argentino, las actividades unilaterales de exploración y explotación de hidrocarburos representan una afectación de sus derechos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

El proyecto constituye uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países en materia de recursos energéticos.