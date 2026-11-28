El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud presentada por la Argentina para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. El organismo internacional consideró que la controversia requiere determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago.

La resolución, difundida este sábado durante una audiencia pública en Hamburgo, Alemania, también dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido: no iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027 ni comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

Por qué el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino

La presentación argentina buscaba obtener medidas provisionales para detener las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en el área de las Islas Malvinas.

Sin embargo, los magistrados entendieron que el planteo requiere resolver previamente una cuestión central: qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago.

Según los fundamentos de la resolución, esa discusión excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Por ese motivo, el Tribunal consideró que no estaban acreditados los requisitos de jurisdicción prima facie del tribunal arbitral que deberá constituirse para resolver la controversia.

En consecuencia, tampoco avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable que había planteado la representación argentina.

Los compromisos del Reino Unido sobre la explotación petrolera

Aunque rechazó las medidas provisionales solicitadas por Argentina, el Tribunal dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre.

Entre ellos, se estableció que no iniciará actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027. Además, se comprometió a no comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

Otro de los compromisos consiste en no otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

Estas condiciones establecen plazos concretos para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto Sea Lion.

La disputa por la soberanía continuará en un tribunal arbitral

La resolución del Tribunal del Mar aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no implica un pronunciamiento definitivo sobre la competencia del futuro tribunal arbitral ni limita el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

Asimismo, el organismo exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, cuya conformación está prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

El litigio iniciado por la Argentina el 28 de septiembre continuará, por lo tanto, en esa instancia.

Qué empresas impulsan el proyecto petrolero Sea Lion

El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por dos compañías petroleras.

Navitas Petroleum cuenta con una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration posee el 35% restante.

La iniciativa se encuentra en el centro de la controversia por las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago y forma parte del reclamo argentino relacionado con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La decisión del Tribunal del Mar rechazó la suspensión solicitada por Argentina, pero no resolvió la controversia de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que continuará bajo análisis en el proceso arbitral.