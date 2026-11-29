Las claves

España celebra elecciones generales anticipadas este domingo 29 de noviembre.

Más de 38,6 millones de electores están habilitados para participar.

Pedro Sánchez busca continuar al frente del Gobierno español.

Alberto Núñez Feijóo encabeza la alternativa electoral del Partido Popular.

Vox se posiciona como una fuerza determinante para la conformación de una eventual mayoría parlamentaria.

Los últimos sondeos muestran diferencias entre las consultoras sobre quién obtendría más votos.

La participación registrada durante la primera parte de la jornada fue superior a la de los comicios de 2023.

Ninguna fuerza política tiene asegurada por sí sola la mayoría absoluta del Congreso.

Elecciones en España: alta participación y una disputa decisiva entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

España celebra este domingo 29 de noviembre sus elecciones generales anticipadas, en una jornada que definirá la composición del Congreso de los Diputados y el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez. Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para votar, mientras que los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral mostraron una competencia ajustada entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El primer avance oficial de participación registró un 45,71% a las 14, una cifra superior a la de los comicios de 2023.

La disputa tiene como principales protagonistas al actual presidente, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También concentra la atención Vox, encabezado por Santiago Abascal, cuyo desempeño puede resultar determinante para la conformación de una mayoría parlamentaria.

España celebra elecciones anticipadas con más de 38 millones de votantes

Los colegios electorales abrieron este domingo a las 9 y permanecerán habilitados hasta las 20, hora peninsular española. En estos comicios se elegirán los representantes de las dos cámaras de las Cortes Generales: 350 diputados y 209 senadores.

De acuerdo con los datos electorales, están convocados 38.616.949 ciudadanos. Entre ellos hay más de 1,6 millones de personas que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales.

La convocatoria fue anunciada por Pedro Sánchez en octubre, después de una decisión de adelantar los comicios legislativos. La campaña electoral se desarrolló durante quince días y estuvo atravesada por las discusiones sobre la situación económica, la vivienda, la gestión gubernamental, la inmigración y la corrupción.

La nueva composición del Congreso será determinante para la elección del próximo presidente del Gobierno, ya que ningún candidato puede asumir el cargo sin reunir los apoyos parlamentarios necesarios.

La participación electoral superó los registros de 2023

Uno de los primeros datos destacados de la jornada fue la concurrencia de votantes durante la mañana.

A las 14, la participación alcanzó el 45,71%, frente al 40,48% registrado a la misma hora durante las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La diferencia representa un incremento de 5,23 puntos porcentuales.

Hasta ese momento, 15.663.302 personas habían depositado su voto, según los datos difundidos por las autoridades electorales.

El aumento de la participación se convirtió en uno de los indicadores centrales para seguir la jornada, aunque por sí solo no permite anticipar qué fuerza política resultará beneficiada.

El próximo avance estaba previsto para las 18, mientras que el cierre de los colegios electorales se realizará a las 20 en la España peninsular y una hora más tarde en Canarias.

Pedro Sánchez y Feijóo protagonizan la disputa por el Gobierno

La competencia electoral tiene como principales contendientes al PSOE, liderado por Pedro Sánchez, y al Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez busca sostener el proyecto político que conduce desde 2018, mientras que Feijóo aspira a encabezar un cambio de Gobierno después de una legislatura marcada por fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición.

La campaña estuvo atravesada por cuestionamientos a la gestión socialista, negociaciones parlamentarias y debates sobre las políticas económicas y sociales.

Por su parte, el Partido Popular centró su estrategia en plantear una alternativa de Gobierno y reunir apoyos suficientes para alcanzar la mayoría en el Congreso.

La distribución de los escaños será tan importante como el porcentaje de votos obtenido por cada partido, debido al sistema parlamentario español y a la necesidad de construir acuerdos para una eventual investidura.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones españolas

Los sondeos publicados antes del inicio de la veda electoral mostraron diferencias entre las consultoras, aunque la mayoría ubicó al Partido Popular por delante del PSOE.

El promedio de encuestas elaborado por El País situó al PP en el 31,5% de intención de voto, al PSOE en el 29% y a Vox cerca del 18%.

Sin embargo, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentó un escenario diferente: ubicó al PSOE con el 34,4%, al PP con el 24,7% y a Vox con el 15,6%.

La distancia entre las mediciones refleja las diferencias metodológicas y de estimación entre los estudios. Por ese motivo, los resultados definitivos de las urnas serán determinantes para establecer la composición del próximo Parlamento.

La publicación de encuestas quedó suspendida durante los días previos a la votación, conforme a la legislación electoral española.

Vox y Santiago Abascal, una fuerza determinante para la mayoría parlamentaria

Otro de los protagonistas de estos comicios es Vox, el partido encabezado por Santiago Abascal, que aparece como tercera fuerza en los principales sondeos.

Su representación parlamentaria puede resultar decisiva para definir qué bloque tendrá posibilidades de formar Gobierno.

En el sistema político español, conseguir la mayor cantidad de votos no garantiza automáticamente el acceso a la presidencia. Para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso se necesitan 176 diputados, sobre un total de 350 bancas.

Los últimos estudios demoscópicos plantearon distintos escenarios en los que una eventual alianza entre el PP y Vox podría alcanzar esa mayoría.

En consecuencia, la cantidad de escaños que obtenga cada formación y su capacidad para negociar acuerdos serán aspectos centrales después del escrutinio.

Los principales temas que marcaron la campaña electoral

La campaña del 29 de noviembre estuvo atravesada por diferentes cuestiones económicas, sociales e institucionales.

Entre los asuntos que concentraron la atención de los partidos y los votantes se encuentran:

Vivienda: el acceso a una propiedad y el costo de los alquileres se mantienen entre las principales preocupaciones sociales.

Economía y empleo: las propuestas sobre salarios, actividad económica y condiciones laborales ocuparon un lugar destacado en el debate.

Inmigración: las políticas migratorias y el control de fronteras fueron algunos de los ejes de confrontación entre las principales fuerzas.

Corrupción: las denuncias y los cuestionamientos a dirigentes políticos atravesaron la discusión electoral.

Gobernabilidad: la posibilidad de construir mayorías parlamentarias y alcanzar acuerdos entre partidos fue otro de los temas centrales.

Estas cuestiones también condicionarán las negociaciones posteriores a las elecciones y las prioridades del próximo Ejecutivo.

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