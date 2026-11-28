El diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió la renuncia de Pablo Quirno y calificó como un “rotundo fracaso” la estrategia diplomática del Gobierno en torno a Malvinas.

“La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático”, sostuvo Martínez, tras el fallo del Tribunal del Mar.

El legislador opositor también cuestionó la reacción oficial y afirmó: “El comunicado del gobierno post fallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al ‘Estamos ganando’ de Galtieri”.

Martínez reclamó que el presidente Javier Milei “tiene que retomar el profesionalismo en un tema estratégico para los intereses nacionales” y agregó: “Menos humo. Más y mejor diplomacia”.

“Las Malvinas son argentinas”, cerró el diputado.