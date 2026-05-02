Irán desafía a EE.UU.: presenta un plan de paz de 14 puntos y sube la tensión

Las claves

Irán presentó un plan de paz con 14 puntos

La propuesta fue enviada a EE.UU. mediante Pakistán

Teherán plantea resolver el conflicto en 30 días

Rechaza extender treguas temporales

Incluye retiro militar y levantamiento de sanciones

Persisten tensiones tras negociaciones fallidas

Washington aún no respondió oficialmente

Una propuesta más amplia en medio del conflicto

Irán elevó una propuesta de paz compuesta por 14 puntos como respuesta a la iniciativa estadounidense, que contemplaba un esquema más acotado con un alto el fuego temporal.

El documento fue entregado a través de Pakistán, que actúa como intermediario en las negociaciones entre ambas partes.

Desde Teherán remarcaron la necesidad de avanzar hacia una resolución definitiva del conflicto en lugar de prolongar treguas parciales.

???? | Funcionarios estadounidenses dicen que el "plan de paz" de Irán elude por completo las líneas rojas nucleares que a Trump realmente le importan.



El comandante del CENTCOM ya está en un buque de guerra en el mar Arábigo después de informar a Trump sobre opciones de ataque,… pic.twitter.com/nPkz9vYf6i — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 2, 2026

Condiciones clave del plan iraní

La propuesta incluye una serie de puntos que abarcan aspectos militares, económicos y estratégicos:

Garantía de no agresión

Retiro de fuerzas estadounidenses cercanas a Irán

Fin del bloqueo naval

Liberación de activos iraníes congelados

Pago de indemnizaciones

Levantamiento de sanciones

Cese de hostilidades en todos los frentes

Nuevo esquema de tránsito en el estrecho de Ormuz

El enfoque general apunta a un cierre integral del conflicto en un plazo de 30 días.

Declaraciones oficiales y postura iraní

Desde el gobierno iraní se enfatizó el objetivo de alcanzar una solución definitiva.

“La República Islámica de Irán ha presentado su plan a Pakistán, en su calidad de mediador, con el objetivo de poner fin de forma permanente a la guerra impuesta, y ahora le corresponde a Estados Unidos elegir entre una solución diplomática o la continuación del enfoque de confrontación”

Negociaciones estancadas y tensión creciente

El proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos atraviesa un momento de incertidumbre tras la cancelación de reuniones previstas en Islamabad.

Las delegaciones de ambos países suspendieron encuentros en dos oportunidades, lo que dejó en pausa el avance de las conversaciones.

En paralelo, se mantiene un escenario de tensión con bloqueos navales y cruces verbales, incluso después de una tregua inicial de dos semanas que fue extendida por Washington.

Un conflicto sin resolución inmediata

Las autoridades iraníes señalaron que no aceptarán presiones externas y reiteraron su disposición a responder ante posibles acciones militares.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa el desarrollo de las negociaciones y espera una respuesta oficial por parte de Estados Unidos al plan presentado.