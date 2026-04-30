Se derrumba Argentina en el ranking mundial de libertad de prensa

Libertad de prensa

La libertad de prensa a nivel global alcanzó su punto más crítico de los últimos 25 años. Así lo advirtió la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su flamante clasificación anual, donde señala que el derecho a la información está siendo erosionado por "arsenales legislativos cada vez más restrictivos".

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Bajo la excusa de la seguridad nacional, incluso las democracias consolidadas han comenzado a ceder terreno, dejando a más de la mitad de los países del mundo (52,2%) en una situación calificada como “difícil” o “muy grave”.

En este preocupante escenario, Argentina protagoniza una de las caídas más significativas de la región. El país retrocedió 11 lugares en el escalafón global, situándose ahora en el puesto 98.

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Según el informe, este derrumbe responde al auge de la hostilidad institucional hacia la prensa y al incremento de los actos de violencia contra cronistas y fotógrafos, especialmente durante la cobertura de manifestaciones sociales en las calles.

Neofascismo

La situación local se ha tensado aún más tras las recientes decisiones del Poder Ejecutivo. El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y los medios de comunicación sumó un capítulo crítico esta semana con la disposición de un cierre generalizado del acceso a la prensa en la Casa Rosada. La prohibición de ingreso a los periodistas acreditados ha sido interpretada como un ataque directo a la transparencia y al ejercicio profesional en la sede de gobierno.

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El reporte de RSF no aísla el caso argentino, sino que lo enmarca en una tendencia continental influenciada por la retórica política de los Estados Unidos. La organización menciona que el expresidente Donald Trump mantiene una "práctica sistemática" de ataques a los medios, un modelo que ha sido replicado por líderes de la región. En este sentido, el informe señala que mandatarios como Milei y Nayib Bukele en El Salvador actúan como "fervientes defensores" de este manual de confrontación con la prensa.

El Salvador descendió al puesto 143 tras intensificar la criminalización de la labor periodística, mientras que Ecuador sufrió una caída estrepitosa de 31 lugares debido al avance del crimen organizado y el asesinato de reporteros. Perú también registró un recrudecimiento de la violencia, con cuatro asesinatos de periodistas documentados en el último año, lo que lo ubica en el puesto 144.

En el extremo más oscuro del ranking, países como Venezuela (159), Cuba (160) y Nicaragua (168) continúan presentando panoramas desoladores. Mientras que en Venezuela persiste la incertidumbre sobre las garantías mínimas para informar, en Cuba la prensa independiente opera casi totalmente en la clandestinidad. Por su parte, Nicaragua presenta un ecosistema mediático "en ruinas" como consecuencia de una represión sistemática que impide cualquier ejercicio profesional seguro.

El panorama que describe Reporteros Sin Fronteras es un llamado de atención urgente para las instituciones democráticas. Lo que en 2002 era una situación que afectaba a una minoría de países (13,7%), hoy se ha convertido en la norma para la mayoría de las naciones. El retroceso de Argentina refleja una crisis de libertad de expresión que, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de un fenómeno global de degradación del derecho ciudadano a estar informado.