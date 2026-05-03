Milei viaja por enésima vez a EEUU: lo recibirá un condenado por fraude financiero

Las claves

Michael Milken fue protagonista central de las finanzas en los años 80

Se lo conoció como el “rey de los bonos basura”

En 1990 se declaró culpable de delitos financieros

Cumplió prisión y pagó multas millonarias

Fundó el Milken Institute tras su salida

Será anfitrión de Javier Milei en un foro global en Los Ángeles

El evento reúne a líderes económicos y políticos

Quién es Michael Milken

Michael Milken es una figura histórica del sistema financiero internacional, reconocido tanto por su influencia en Wall Street como por su condena por fraude. Su nombre vuelve a aparecer en agenda por su rol como anfitrión del presidente Javier Milei en un evento económico en Los Ángeles.

El encuentro tendrá lugar en el marco de la Conferencia Global organizada por el Milken Institute, una institución que convoca a referentes del mundo financiero, político y empresarial.

Del auge financiero a la condena judicial

Milken nació en 1946 en California y alcanzó notoriedad durante la década de 1980. Desde su posición en Drexel Burnham Lambert impulsó el mercado de bonos de alto rendimiento, conocidos como “bonos basura”.

Este instrumento permitió a empresas con menor calificación acceder a financiamiento, aunque también quedó vinculado a prácticas controvertidas dentro del sistema financiero.

A fines de esa década, investigaciones sobre el mercado bursátil derivaron en acusaciones en su contra. En 1990 se declaró culpable de seis cargos vinculados a delitos financieros. Recibió una condena de diez años de prisión, además de sanciones económicas millonarias. La situación impactó directamente en Drexel Burnham Lambert, que terminó en quiebra ese mismo año.

Reconversión y etapa filantrópica

Tras cumplir cerca de dos años de prisión, Milken inició un proceso de reconstrucción de su imagen pública. En 1991 fundó el Milken Institute, orientado a temas de economía, salud y desarrollo.

También impulsó iniciativas como la Milken Family Foundation y la Prostate Cancer Foundation, enfocadas en educación y lucha contra enfermedades.

El vínculo con Javier Milei y el foro en Los Ángeles

Milken será el anfitrión de Milei en la Conferencia Global que se realizará en el hotel Beverly Hilton. El mandatario participará como orador en un evento que reúne a referentes de la economía global.

El vínculo entre ambos no es reciente: el Presidente ya había mantenido encuentros previos con el financista en Estados Unidos.