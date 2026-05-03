Más encuestas sacuden al Gobierno de Milei: fuerte desaprobación y reclamos de renovación

Las claves

La desaprobación alcanza el 64,5%

La aprobación se ubica en 34,3%

Casi el 70% de las mujeres rechaza la gestión

El rechazo femenino supera al masculino

Patricia Bullrich presenta menor imagen negativa que otros referentes

Javier Milei supera el 60% de imagen negativa

Karina Milei y Manuel Adorni superan el 65%

El 71,2% considera necesario un cambio de gobierno

Niveles de aprobación y desaprobación en mayo

El último informe de opinión pública muestra que la desaprobación del Gobierno alcanza el 64,5%, mientras que la aprobación se ubica en 34,3%. Los números no presentan variaciones drásticas respecto al mes anterior, pero consolidan una tendencia.

En perspectiva, estos niveles configuran un escenario complejo para una gestión a mitad de mandato.

ESTOY PERDIENDO IMAGEN A TU LADO ?



El gobierno entra en una zona crítica. Sube el rechazo, se enfría su base electoral y una mayoría que quiere un cambio.

En este DDD: aprobación, imagen y escenarios que muestran cómo se ordenando la política nacional.



Abrimos hilo ?? pic.twitter.com/VKD61vJJks — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) May 3, 2026

Brecha de género: una diferencia persistente

Uno de los datos destacados de la encuesta de Zuban Córdoba es la diferencia entre hombres y mujeres. Casi el 70% de las mujeres manifiesta rechazo a la gestión, con una brecha cercana a los 10 puntos respecto de los varones.

Además, el 80% de las mujeres coincide en la necesidad de un cambio de gobierno, lo que refuerza la magnitud de esta diferencia.

Imagen de las principales figuras del oficialismo

Dentro del espacio oficialista, los datos muestran distintos niveles de imagen negativa:

Patricia Bullrich: 55,5%

Javier Milei: 60,6%

Karina Milei: más del 65%

Manuel Adorni: más del 65%

Estos valores reflejan un desgaste que se extiende más allá de la figura presidencial.

Percepción sobre un posible cambio de gobierno

El 71,2% de los encuestados considera que sería necesario un cambio de gobierno. Este dato aparece como uno de los principales indicadores del clima político actual.

Sin embargo, el informe también señala que esa demanda no se traduce necesariamente en una identificación clara con una alternativa.

Un escenario político en tensión

El análisis describe una situación en la que coexisten niveles altos de rechazo con una falta de consenso sobre opciones concretas. La demanda de cambio se encuentra presente, mientras que las alternativas no logran consolidarse de manera uniforme.