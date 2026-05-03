El patentamiento de autos cayó en abril

El patentamiento de autos cayó 13,6% interanual durante abril, hasta las 47.564 unidades, y retrocedió más de un 3% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El descenso de abril respecto al mismo mes del 2025 significó que se vendieron 7461 vehículos menos que los 55.025 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 3,3%, ya que en marzo se habían patentado 49.200 rodados.

De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 205.114 unidades, lo que representa un 5,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 217.500 vehículos, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "abril muestra una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos”.

Asimismo, remarcó que “el mercado se está transformando”, al señalar que “hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios”, destacando que “el gran ganador de esta competencia es el cliente”.

En este marco, puntualizó que “una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos”, y agregó que “los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetros”.

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el cuarto mes del año con 6.691 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (5538) y Fiat completó el podio (5021). Por detrás aparecen Ford (3862), Chevrolet (3847), Renault (3526), Peugeot (2976), Citroën (1790), BYD (1701) y Jeep (1137).

En relación con los modelos, el liderazgo de patentamientos en marzo pasó a ser de la Toyota Hilux con 2346 unidades, escalando una posición y relegando al Peugeot 208 al segundo lugar con 1819 unidades patentadas, y el podio lo completó la Ford Territory con 1570 unidades registradas.