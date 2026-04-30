"Nuestra consigna es entregar el país al privado con un esquema que sea irreversible"

Las claves

Diego Chaher confirmó el objetivo de dificultar futuras reestatizaciones

El plan incluye costos elevados y posibles sanciones internacionales

El Gobierno impulsa privatizaciones desde el inicio de la gestión

Se busca un esquema “irreversible y sostenible en el tiempo”

La lista oficial contempla múltiples empresas públicas

Solo 8 firmas están formalmente incluidas en la Ley Bases

La estrategia oficial para las privatizaciones

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, expuso detalles del enfoque que impulsa el Gobierno para avanzar con privatizaciones. En ese marco, afirmó: “Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”.

Las declaraciones se dieron en el contexto del proceso de concesión de empresas públicas promovido por la gestión de Javier Milei.

Un esquema pensado como irreversible

El funcionario profundizó sobre el diseño del plan al señalar: "No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”.

Además, sostuvo: “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”.

El objetivo de vender empresas estatales

Chaher también se refirió al lineamiento general definido por el Ejecutivo: “el Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas".

Sin embargo, el alcance legal vigente establece límites. Según la Ley Bases, solo un grupo reducido de compañías figura como “sujetas a privatización”.

Empresas incluidas en el proceso

El listado de firmas bajo análisis incluye compañías de distintos sectores:

Servicios públicos

Transporte y logística

Energía

Medios y comunicación

Industria y tecnología

Entre ellas se encuentran:

Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)

Aerolíneas Argentinas

Correo Oficial de la República Argentina

Ferrocarriles Argentinos

Nucleoeléctrica

Banco de la Nación Argentina

Yacimientos Carboníferos Río Turbio

Las empresas habilitadas por la Ley Bases

Dentro del marco legal actual, las empresas alcanzadas formalmente por el proceso son: