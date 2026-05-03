"Corrupción galopante": Tailhade redobló la apuesta contra Adorni

El diputado nacional Rodolfo Tailhade aseguró que está "ansioso" de que el Gobierno lo denuncie para poder presentarse ante la Justicia y revelar información detallada sobre presuntos hechos de corrupción que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El legislador de Unión por la Patria desestimó las acusaciones de espionaje surgidas tras el reciente informe de gestión en el Congreso y advirtió que los funcionarios nacionales "van a pasar vergüenza" si deciden judicializar el conflicto.

"Para ellos todo es espionaje, es un fetiche que tienen. ¿No tienen la cabeza en orden para entender que esta mujer se mueve en lugares públicos con custodia? La ve todo el mundo", afirmó Tailhade en relación a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de ministros, sobre quien adelantó que va a "presentar mucha más información" en el corto plazo.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la posible denuncia contra el legislador quedaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, cuya titularidad ejerce Alejandra Monteoliva, situación que Tailhade aprovechó para profundizar sus críticas hacia la gestión de La Libertad Avanza.

"Me va a denunciar Monteoliva, que es la responsable de la custodia que tiene Bettina Angeletti", señaló el diputado en declaraciones radiales, al tiempo que remarcó la contradicción entre el discurso oficial y el estilo de vida de los integrantes del gabinete.

"Venían a combatir la casta, son casta tope de gama, la que me denuncia es la que tiene que rendir cuentas", añadió, vinculando este escenario con los cuestionamientos que Adorni enfrentó días atrás durante su exposición en la Cámara de Diputados respecto a su patrimonio y actividades privadas.

Asimismo, el legislador peronista puso el foco en un reciente traslado del jefe de Gabinete al exterior, calificando el episodio como una irregularidad grave dentro de la función pública. Marcó que el viaje de Adorni a Punta del Este tuvo como fin "dar una charla para empresarios en la torre Trump a mil dólares por cabeza" y sentenció: "Estamos hablando de un hecho de corrupción galopante, pero el Presidente se maneja de la misma manera".

De esta forma, Tailhade reforzó la línea crítica expresada durante la sesión informativa en el Congreso, donde la oposición insistió en la falta de explicaciones sobre el financiamiento de viajes personales y el uso de recursos del Estado para fines que no estarían vinculados a la gestión oficial.