Bloomberg asegura que poseedores de dólares en el colchón no le creen al Gobierno

Las claves

Persisten altos niveles de desconfianza en el sistema financiero

El Gobierno busca captar dólares fuera del circuito formal

El programa “Inocencia Fiscal” muestra bajo impacto inicial

Se estiman u$s170.000 millones fuera del sistema

Los depósitos crecieron menos de u$s1.000 millones

El recuerdo del corralito influye en las decisiones

Predomina el uso de efectivo y cajas de seguridad

Desconfianza estructural y ahorro fuera del sistema

Un informe de Bloomberg advierte que gran parte de los dólares en Argentina permanece fuera del sistema financiero formal, pese a los incentivos impulsados por el Gobierno.

El análisis señala que la desconfianza hacia bancos e instituciones continúa siendo un factor determinante en el comportamiento de los ahorristas.

Bajo impacto del programa oficial

El programa “Inocencia Fiscal”, orientado a atraer capitales mediante beneficios y menor presión fiscal, registra resultados acotados desde su implementación.

Según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen cerca de 170.000 millones de dólares fuera del sistema. Sin embargo, los depósitos en moneda extranjera aumentaron menos de 1.000 millones desde febrero.

El peso de los antecedentes históricos

El informe remarca que episodios como el Corralito de 2001 continúan influyendo en la conducta de ahorro.

Las restricciones bancarias y la pesificación de depósitos marcaron una referencia que todavía condiciona la confianza en el sistema financiero.

Preferencia por el efectivo

El uso de dinero físico sigue siendo una práctica extendida. Muchos ahorristas optan por guardar dólares en domicilios o en cajas de seguridad.

Incluso se registran diferencias en la valoración de billetes según su formato, como los denominados “cara chica” y “cara grande”, dentro del circuito informal.

Estrategias oficiales y mensajes del Gobierno

Desde el Banco Nación se impulsaron campañas para incentivar el ingreso de dólares al sistema, con acciones comunicacionales orientadas a modificar hábitos.