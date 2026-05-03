Bloomberg asegura que poseedores de dólares en el colchón no le creen al Gobierno

Las claves
- Persisten altos niveles de desconfianza en el sistema financiero
- El Gobierno busca captar dólares fuera del circuito formal
- El programa “Inocencia Fiscal” muestra bajo impacto inicial
- Se estiman u$s170.000 millones fuera del sistema
- Los depósitos crecieron menos de u$s1.000 millones
- El recuerdo del corralito influye en las decisiones
- Predomina el uso de efectivo y cajas de seguridad
Desconfianza estructural y ahorro fuera del sistema
Un informe de Bloomberg advierte que gran parte de los dólares en Argentina permanece fuera del sistema financiero formal, pese a los incentivos impulsados por el Gobierno.
El análisis señala que la desconfianza hacia bancos e instituciones continúa siendo un factor determinante en el comportamiento de los ahorristas.
Bajo impacto del programa oficial
El programa “Inocencia Fiscal”, orientado a atraer capitales mediante beneficios y menor presión fiscal, registra resultados acotados desde su implementación.
Según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen cerca de 170.000 millones de dólares fuera del sistema. Sin embargo, los depósitos en moneda extranjera aumentaron menos de 1.000 millones desde febrero.
El peso de los antecedentes históricos
El informe remarca que episodios como el Corralito de 2001 continúan influyendo en la conducta de ahorro.
Las restricciones bancarias y la pesificación de depósitos marcaron una referencia que todavía condiciona la confianza en el sistema financiero.
Preferencia por el efectivo
El uso de dinero físico sigue siendo una práctica extendida. Muchos ahorristas optan por guardar dólares en domicilios o en cajas de seguridad.
Incluso se registran diferencias en la valoración de billetes según su formato, como los denominados “cara chica” y “cara grande”, dentro del circuito informal.
Estrategias oficiales y mensajes del Gobierno
Desde el Banco Nación se impulsaron campañas para incentivar el ingreso de dólares al sistema, con acciones comunicacionales orientadas a modificar hábitos.