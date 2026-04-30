Deuda externa récord: Argentina supera los USD 483.000 millones y crece la presión financiera

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Las claves

La deuda pública supera los USD 483.830 millones

Crece cerca de 30% desde diciembre de 2023

Aumentan los vencimientos de corto plazo del 3,5% al 14%

Ingresan dólares por deuda, pero no se fortalecen reservas

Se intensifica la salida de capitales del sistema

Persiste la dificultad para acumular divisas genuinas

La deuda externa marca un nuevo récord

La deuda pública de Argentina alcanzó los 483.830 millones de dólares a marzo de 2026, según datos oficiales del balance cambiario del Banco Central. El incremento se ubica en torno al 30% desde diciembre de 2023, en un contexto donde el nivel de endeudamiento continúa en ascenso.

El análisis indica que el ingreso de dólares por financiamiento externo no se traduce en acumulación de reservas ni en fortalecimiento de la economía real.

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Ingreso de dólares y salida de capitales

De acuerdo con estimaciones del período analizado, ingresaron alrededor de 47.000 millones de dólares netos en concepto de deuda externa, incluyendo organismos internacionales y el FMI.

En paralelo, se registró una salida de divisas cercana a los 36.000 millones de dólares, asociada a la formación de activos externos y la dolarización de carteras.

Un circuito financiero de alta volatilidad

El funcionamiento descrito muestra un esquema donde los dólares ingresan por financiamiento y salen rápidamente del sistema financiero. Esto genera un impacto directo en la capacidad de acumulación de reservas.

A pesar de ciertos ingresos extraordinarios, las reservas netas mantienen niveles bajos y con escaso margen de crecimiento.

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Reservas y depósitos en dólares

Los depósitos en dólares en el sistema financiero crecieron tras el blanqueo de 2024, que aportó más de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, parte de esos fondos se redujo posteriormente.

La diferencia entre depósitos y reservas se mantiene en niveles similares a los de 2023, lo que refleja una dificultad persistente para fortalecer la posición externa.

Cambios en la estructura de la deuda

Uno de los datos más relevantes es el aumento del peso de la deuda de corto plazo. Este tipo de compromisos pasó del 3,5% del total en diciembre de 2023 al 14% en marzo de 2026.

Esto implica una mayor concentración de vencimientos en el corto plazo y un incremento del riesgo de refinanciamiento.

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Mayor vulnerabilidad externa

La combinación entre aumento del endeudamiento, salida de capitales y baja acumulación de reservas configura un escenario de fragilidad externa.

El sistema financiero muestra una dinámica donde el ingreso de deuda no se traduce en estabilidad, sino en un circuito de alta rotación de divisas.