Fuerte mensaje de la CGT contra el Gobierno: “Se pone en riesgo la paz social”

Las claves

La CGT presentó un documento con críticas al Gobierno en Plaza de Mayo

El mismo avierte sobre “retroceso en la calidad de vida” y caída del salario

Denuncia cierre de más de 24.000 empresas desde diciembre de 2023

Cuestiona la reforma laboral y anticipa acciones judiciales

Señala problemas en salud, deuda y obra pública

Incluye una mención al papa Francisco en el cierre del texto

Un documento con críticas al rumbo económico

La CGT difundió este jueves un documento central durante el acto por el Día del Trabajador en Plaza de Mayo. El texto plantea que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino” y agrega que el Gobierno “pone en riesgo la paz social".

El documento, titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, sostiene que “un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes".

Reforma laboral y conflicto judicial

La central obrera también apunta contra la reforma laboral en debate. En ese punto afirma: “hoy se discute judicialmente una ley de reforma laboral promovida por el gobierno nacional, que despoja de derechos colectivos e individuales a trabajadoras y trabajadores".

Además, anticipa que “La CGT seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la Constitución Nacional. Cada derecho laboral costó organización y lucha”.

Caída de la actividad y cierre de empresas

El documento describe una baja en distintos sectores económicos. Señala que “la actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la industria, construcción y comercio".

También menciona datos sobre el tejido productivo: “hoy existe cierre masivo de empresas (de diciembre 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral".

➡️Así se encuentra la Plaza de Mayo durante la movilización de la CGT por el Día del Trabajador pic.twitter.com/QqISEr7Czs — El Destape (@eldestapeweb) April 30, 2026

Inflación, salarios y endeudamiento

Otro eje central es el impacto de los precios en los ingresos. Según el texto, “la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias".

En paralelo, se describe una situación de endeudamiento: “Seis de cada 10 hogares tienen deudas, bancarias o informales, que muestran una morosidad creciente y apremiante”.

Obra pública, deuda y modelo económico

La CGT cuestiona la falta de inversión estatal al señalar que “la efectiva desaparición de la obra pública... condiciona las oportunidades productivas y limita la integración regional".

También advierte sobre compromisos financieros: “se silencia del debate público los compromisos tomados con el FMI mientras contrae una deuda con diversos organismos y acreedores internacionales”.

Sistema de salud y situación social

El documento incluye críticas al sistema sanitario. Afirma que “el sistema de salud está en emergencia nacional” con problemas de cobertura, demoras y falta de recursos.

Además, menciona que “se destruyen las prestaciones para las personas con discapacidad” y alerta sobre el impacto social: “Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental”.

Referencia al papa Francisco

En el cierre, el texto incorpora una mención al papa Francisco: “Debemos recuperar una cultura del encuentro y del trabajo, como enseñaba Francisco: ‘Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto’”.