Inflación imparable, sueldos pisados: 7 de cada 10 empresarios argumentan que “no hay plata”

Las claves

7 de cada 10 empresas retacean los pedidos de aumentos salariales de los trabajadores

El 70% de los trabajadores está disconforme con su sueldo

Casi el 60% pide aumentos superiores al 20%

Solo un 8% de las empresas prevé subas por encima de ese nivel

Más del 50% no percibe oportunidades de crecimiento

Crece la demanda de beneficios personalizados y trabajo flexible

Empresas y trabajadores, con expectativas en tensión

Un informe de la consultora Michael Page revela un escenario de fuerte diferencia entre lo que esperan los trabajadores y lo que las empresas están dispuestas a pagar. Según el relevamiento, siete de cada diez compañías aseguran que las expectativas salariales están “fuera de presupuesto".

Al mismo tiempo, el 70% de los empleados manifiesta disconformidad con los ingresos que percibe, lo que refleja un desajuste en el mercado laboral.

The world’s richest people ?



1.?? Elon Musk ? — $809.9B

2.?? Larry Page ? — $227.7B

3.?? Jeff Bezos ? — $214.3B

4.?? Sergey Brin ? — $210.2B

5.?? Mark Zuckerberg ? — $180.8B

6.?? Larry Ellison ?️ — $180.2B

7.?? Jensen Huang ? — $145.3B

8.?? Michael Dell ? — $144.2B

9.??… pic.twitter.com/dc0PPHoCAN — Val Gadgets (@Val_Gadget) April 30, 2026

Menos intención de contratación

El estudio también muestra un cambio en las decisiones empresariales. Mientras en 2025 un 41% de las firmas tenía previsto ampliar su plantilla, en 2026 ese número se reduce al 30%.

Aunque el 60,6% de las empresas proyecta crecimiento, las decisiones de contratación se orientan a criterios de productividad y sostenibilidad.

Reclamos salariales y límites empresariales

Del lado de los trabajadores, el 58% considera necesario un aumento superior al 20% para cambiar de empleo. Sin embargo, solo un 8% de las empresas planea otorgar incrementos de ese nivel.

Además, un 40% evalúa ajustar salarios en base al índice de inflación, lo que influye en la percepción de falta de desarrollo profesional en más de la mitad de los encuestados.

@JMilei al bolsillo del argentino no llegó querido. Los sueldos pisados y la jubilaciones miseria. De q hablas? https://t.co/mcCObAaGdg — Gizmo (@Gizmo7919) April 29, 2026

Beneficios y nuevas demandas laborales

El informe destaca un cambio en las prioridades del talento. El 94% de los candidatos busca propuestas personalizadas que incluyan beneficios como cobertura de salud, modalidad laboral flexible, vacaciones y bonos.

En esa línea, el 78% rechaza esquemas completamente presenciales. Sin embargo, el 71% de las empresas continúa ofreciendo paquetes estandarizados.

Dificultades para encontrar talento

En sectores como Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología, las compañías enfrentan desafíos para cubrir posiciones.

El 35,4% reconoce dificultades para encontrar profesionales con competencias técnicas adecuadas, especialmente en niveles medios y ejecutivos.