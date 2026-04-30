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Inflación imparable, sueldos pisados: 7 de cada 10 empresarios argumentan que “no hay plata”

Un relevamiento privado expone tensiones entre compañías y trabajadores por los ingresos. Mientras crece la disconformidad, las organizaciones ajustan sus presupuestos y redefinen sus estrategias de contratación y retención.

30 de abril de 2026 - 16:42

Las claves

  • 7 de cada 10 empresas retacean los pedidos de aumentos salariales de los trabajadores
  • El 70% de los trabajadores está disconforme con su sueldo
  • Casi el 60% pide aumentos superiores al 20%
  • Solo un 8% de las empresas prevé subas por encima de ese nivel
  • Más del 50% no percibe oportunidades de crecimiento
  • Crece la demanda de beneficios personalizados y trabajo flexible

Empresas y trabajadores, con expectativas en tensión

Un informe de la consultora Michael Page revela un escenario de fuerte diferencia entre lo que esperan los trabajadores y lo que las empresas están dispuestas a pagar. Según el relevamiento, siete de cada diez compañías aseguran que las expectativas salariales están “fuera de presupuesto".

Al mismo tiempo, el 70% de los empleados manifiesta disconformidad con los ingresos que percibe, lo que refleja un desajuste en el mercado laboral.

Menos intención de contratación

El estudio también muestra un cambio en las decisiones empresariales. Mientras en 2025 un 41% de las firmas tenía previsto ampliar su plantilla, en 2026 ese número se reduce al 30%.

Aunque el 60,6% de las empresas proyecta crecimiento, las decisiones de contratación se orientan a criterios de productividad y sostenibilidad.

Reclamos salariales y límites empresariales

Del lado de los trabajadores, el 58% considera necesario un aumento superior al 20% para cambiar de empleo. Sin embargo, solo un 8% de las empresas planea otorgar incrementos de ese nivel.

Además, un 40% evalúa ajustar salarios en base al índice de inflación, lo que influye en la percepción de falta de desarrollo profesional en más de la mitad de los encuestados.

Beneficios y nuevas demandas laborales

El informe destaca un cambio en las prioridades del talento. El 94% de los candidatos busca propuestas personalizadas que incluyan beneficios como cobertura de salud, modalidad laboral flexible, vacaciones y bonos.

En esa línea, el 78% rechaza esquemas completamente presenciales. Sin embargo, el 71% de las empresas continúa ofreciendo paquetes estandarizados.

Dificultades para encontrar talento

En sectores como Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología, las compañías enfrentan desafíos para cubrir posiciones.

El 35,4% reconoce dificultades para encontrar profesionales con competencias técnicas adecuadas, especialmente en niveles medios y ejecutivos.



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