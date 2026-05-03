Irán a Trump: “Prepárense para enfrentar un cementerio de sus portaviones y sus fuerzas"

Las claves

Mohsen Rezai lanzó una advertencia a EE.UU.

Mencionó un posible “cementerio de portaviones”

Cuestionó la presencia naval estadounidense

Donald Trump habló del bloqueo naval

Persisten tensiones en el estrecho de Ormuz

Irán mantiene postura firme frente a operaciones militares

Advertencia iraní en medio de la tensión

El asesor militar Mohsen Rezai, vinculado al liderazgo de Mojtabá Jameneí, emitió un mensaje dirigido a Estados Unidos en el marco de un contexto de creciente tensión.

“Nuestra capacidad para confrontar piratas no es menor que nuestra capacidad para hundir buques de guerra”, expresó. Además, agregó: “Prepárense para enfrentar un cementerio de sus portaviones y sus fuerzas, tal como los restos de su avión quedaron abandonados en Isfahán”.

Cruces con Estados Unidos

Las declaraciones se producen luego de expresiones del presidente Donald Trump sobre el accionar naval en la región.

“Aterrizamos encima y nos apoderamos del barco. Nos apoderamos de la carga, nos apoderamos del petróleo. […] Somos como piratas. Somos algo así como piratas”, indicó el mandatario.

El foco en el estrecho de Ormuz

El conflicto se centra en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte energético global.

Estados Unidos mantiene un bloqueo naval en la zona, mientras que Irán sostiene que el paso permanecerá cerrado hasta que se levanten esas medidas.

Desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtieron que cualquier embarcación que se acerque podría ser considerada colaboradora del enemigo.

Imagen ilustrativa

Contexto reciente

Días atrás, Washington anunció la extensión de un alto el fuego, en medio de un escenario que incluye negociaciones y tensiones políticas.

Según lo informado, la decisión respondió a factores internos en Irán y pedidos internacionales para evitar una escalada mayor.