Se pudrió todo: Patricia Bullrich va por la caída de Adorni esta misma semana

Bullrich y Adorni en momentos de calma (foto: Casa Rosada)

El regreso de Javier Milei al país en los próximos días no será el de una gira triunfal ni el de un "fenómeno barrial" de proyección internacional. Tras su paso por el Instituto Milken en Los Ángeles y algunas palmadas en la espalda, el Presidente aterrizará en una Casa Rosada convulsionada por el caso Adorni.

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Al amo de los clones lo espera en Buenos Aires una reunión de gabinete clave este viernes, donde, según fuentes citadas por el diario La Nación, el clima será de máxima tensión: varios ministros, con la senadora y ministra sin cartera Patricia Bullrich a la cabeza, pedirán formalmente el desplazamiento de Manuel Adorni.

El Jefe de Gabinete se encuentra acosado por revelaciones sobre su patrimonio y una causa judicial por enriquecimiento ilícito liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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La actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) no tiene previsto callarse. Cerca de Bullrich confirman que ella ya le adelantó su postura al Presidente: la permanencia de Adorni es insostenible. Dato: en el diario poseedor de la señal de TV más oficialista del mercado, la noticia del pedido de Bullrich ocupó durante bastante tiempo el centro de la página home.

La exministra de Seguridad (que sueña con dos candidaturas: jefa de gobierno porteña y Presidenta, nada menos) viene manteniendo una agenda propia —que incluyó reuniones con José Antonio Kast en Chile y con el Partido Nacional en Uruguay— distanciándose del escándalo que salpica al corazón del Gobierno. Esta postura coincide con la de Mauricio Macri, quien ya en noviembre le había manifestado a Milei su rechazo a que Adorni ocupara la Jefatura de Gabinete.

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"Si tenés las pruebas de tu inocencia, te juntás con los periodistas y se las mostrás", lanzan desde el entorno de Bullrich, cuestionando la falta de transparencia del funcionario.

La interna libertaria

Además de Bullrich, varios ministros consideran que las explicaciones de Adorni no fueron convincentes, especialmente tras el testimonio del contratista Matías Tabar, quien declaró haber recibido US$ 245.000 en efectivo por refacciones en una propiedad del funcionario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, han salido públicamente a respaldar al Jefe de Gabinete. Incluso algunos sugieren a Milei que no lo entregue: "Si entregás a Adorni, el próximo sos vos", advierten.

Diego Santilli, ministro del Interior con el paracaídas siempre listo y expectante respecto de su candidatura a la gobernación de PBA, optó por la cautela. Si bien mantiene su propia agenda con intendentes del PRO, afirmó no creer en "condenas mediáticas", intentando bajar el tono a la polémica.

El impacto en las encuestas

La preocupación es electoral. Fuentes del oficialismo reconocen una caída de entre 7 y 8 puntos en la imagen presidencial desde que estalló el escándalo.

En los pasillos de Balcarce 50 ya se mira el calendario con estrategia futbolera. Algunos referentes sugieren que el receso del Mundial de fútbol sería la ventana ideal para realizar cambios estructurales en el elenco de ministros sin el costo político de una crisis abierta, aprovechando la distracción social.