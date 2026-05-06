El enojo de Milei con Domingo Cavallo

El ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo aseguró que el presidente Javier Milei lo bloqueó de sus canales de comunicación luego de una serie de cuestionamientos públicos a su gestión.

“Me bloqueó totalmente”, sostuvo Cavallo al ser consultado sobre si aún mantenía diálogo con el mandatario, y precisó que la decisión incluyó tanto la aplicación WhatsApp como la red social X.

El ex funcionario dejó entrever que desconoce si sus análisis económicos llegan al Presidente. “A lo mejor le llevan algunos de mis documentos, no tengo idea, pero no sé si tiene paciencia para leerlos”, expresó.

Además, profundizó sus críticas hacia el enfoque económico del Gobierno. Según planteó, Milei pone énfasis en debates teóricos de la economía, pero no tanto en su aplicación práctica. “Se entusiasma mucho con los temas de si John Maynard Keynes, si Friedrich Hayek, si Murray Rothbard, de la filosofía económica, pero respecto de cómo funciona la economía me parece que no hace un gran esfuerzo para entender”, afirmó.

En esa línea, Cavallo también cuestionó las explicaciones oficiales en materia macroeconómica, aunque evitó profundizar: “Me reservo la opinión”, concluyó.

Las declaraciones se dan en medio de un contexto de tensiones y diferencias públicas entre referentes económicos y el Gobierno nacional, en un escenario atravesado por el debate sobre el rumbo de la política económica.