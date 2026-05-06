Sin Karina y rodeado de influencers: la previa de Milei antes de viajar a EEUU

Milei, Lemoine, Tronco y una influencer en Olivos (mayo 2026)

La previa del enésimo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos dejó una postal política sugerente: por primera vez, el mandatario emprendió una gira de alto impacto internacional sin el acompañamiento de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, "El Jefe", Karina Milei.

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En su lugar de la hermana máxima, el último "anabólico" de legitimidad antes de partir el amo de los clones de Conan lo buscó en su círculo de fanáticos digitales, encabezando una cumbre con influencers libertarios en la Quinta de Olivos.

Refugiado

Mientras las valijas se cargaban para el vuelo a Los Ángeles, en medio de un continuo de denuncias que involucran al cada día más hundido Manuel Adorni, Milei dedicó sus últimas horas en el país a los encargados de la "batalla cultural". En un encuentro promovido por los ilustres diputados Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, el Presidente recibió a los creadores de contenido que marcan el pulso de su militancia en redes.

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En la mesa de Olivos se sentaron figuras como Christopher Marchesini (“Mate con Mote”), Lucas Emmanuel Apollonio (“El ojo del poder”) y Matías Bernal Campos (“El herrero liberal”), junto a Yayi Morales, Sofía Grimau, Candela Vidal y Mariano Oliveros.

La ausencia de "El Jefe" en la comitiva oficial es el dato que más resuena en los pasillos de la Casa Rosada. Lejos de los flashes, Karina Milei se quedará en Argentina para encabezar una agenda propia en la Expo San Juan Minera 2026. De paso, y como uno de los motivos principales de la estadía en el país, de esa manera KM queda a cargo del Gobierno, algo que de otra manera hubiera recaído en Adorni, como venía sucediendo desde la ruptura de relaciones entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

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Allí se mostrará junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Marcelo Orrego, en una jugada que busca dar señales de estabilidad institucional y apoyo al sector productivo mientras el Presidente cumple su agenda financiera en el exterior.

La agenda en EE.UU.

Ya en Los Ángeles, y sin su habitual escolta familiar, Milei enfrenta este miércoles una agenda cargada de tecnocracia y grandes capitales:

Encuentro con Michael Milken: A las 14:00 (hora argentina), el mandatario se reúne con el presidente del influyente Instituto Milken.

Cónclave de ejecutivos: Milei buscará seducir a un grupo selecto de empresarios con los detalles de sus reformas estructurales.

La gran disertación: A las 18:00 (hora argentina), el economista hablará ante la 29° Conferencia Anual del Instituto, un foro que este año se centra en soluciones prácticas para la innovación y la sostenibilidad.

La gira marca un hito en la dinámica del poder libertario: un Milei que se apoya en sus seguidores de las redes para compensar la ausencia física de su hermana en la escena internacional.