Los ángeles de Manu: seis mujeres clave en el escándalo Adorni y ninguna es la esposa

Manuel Adorni es el hombre del momento, el ícono del término derrotero en este presente de La Libertad Avanza. O peor: de la Argentina. El ascenso del (por ahora) jefe de Gabinete de la Nación estuvo acompañado desde el inicio por una red de vínculos con mujeres del ámbito político, mediático y judicial. Un frente que aún no se le había abierto al funcionario.

El seleccionado de mujeres que forman o formaron parte del entorno de Adorni sobrepasa por mucho a su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti. Y el nombre de su mujer no es antojadizo, ya que se trata de la persona que hoy oficia como metonimia del escándalo de corrupción que protagoniza el malogrado vocero presidencial.

El círculo de hierro de Manuel

En la Jefatura de Gabinete, una de las figuras más prominentes del dream team de Adorni es Aimé "Meme" Vázquez. Designada en diciembre de 2025 como vicejefa de Gabinete, "Meme" es especialista en comunicación y se convirtió en la mano derecha de Adorni para coordinar la nueva estructura ministerial.

Pero hay más.

Macarena Jimena Rodríguez: Tiktoker libertaria y Coordinadora de contenidos digitales en la Subsecretaría de Prensa de la Nación bajo la órbita de Adorni. Acompaña frecuentemente a la comitiva oficial, habiendo participado en viajes internacionales estratégicos junto al jefe de Gabinete. Los rumores sobre una posible relación entre ellos circulan desde hace varios meses.

Las acreedoras

En el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la justicia puso la lupa sobre cuatro mujeres que habrían financiado la compra de propiedades de Adorni mediante préstamos hipotecarios no bancarios.

Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio: Madre e hija que declararon en Comodoro Py por la otorgación de créditos al funcionario.

Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo: Jubiladas citadas como acreedoras de un crédito de US$ 200.000 para la compra de un departamento en Caballito. Una de ellas negó conocer a Adorni a pesar de figurar en el Registro de la Propiedad.