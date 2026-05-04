Esos tickets que van a mil: Aznar y Lebón siguen agotando funciones en el Movistar Arena

Lo que empezó como un duo momentáneo para la última edición del Cosquín Rock es hoy una promesa de muchas noches de música en estado de gracia. David Lebón y Pedro Aznar siguen agregando fechas a su repaso por la obra de Serú Girán.
Ante una demanda que no da señales de frenar, Aznar y Lebón anunciaron un nuevo concierto en Buenos Aires y otra parada en la costa, tras ya haber agotado cuatro funciones en el Movistar Arena.
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La fecha del nuevo concierto es sábado 12 de septiembre, que se suma a las cuatro anteriores que ya se encuentran completamente agotadas: 19 de junio, 21 de junio, 10 de julio y 9 de agosto, todas en el Movistar Arena de Buenos Aires.
Las localidades para este nuevo concierto del 12 de septiembre están a la venta desde el martes 5 de mayo a través de MovistarArena.com.ar.
Además de la quinta noche en la Capital, el recorrido de la gira suma una parada clave en la costa atlántica: el viernes 14 de agosto se presentarán en el Polideportivo Mar del Plata.