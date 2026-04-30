El día que Soda Stereo hizo historia en Tilcara: 40 años de un videoclip icónico

Las claves

El videoclip se filmó el 30 de abril de 1986

Locación: Pucará de Tilcara, en Jujuy

Dirección a cargo de Alfredo Lois

Producción de bajo presupuesto y equipo reducido

Uso de recursos improvisados durante el rodaje

Se convirtió en un hito del rock latinoamericano

Abrió el camino internacional para la banda

Un videoclip que marcó época en el rock latinoamericano

A cuatro décadas de su filmación, “Cuando pase el temblor” se mantiene como una de las piezas audiovisuales más influyentes del rock en español. El video de Soda Stereo se rodó el 30 de abril de 1986 en Jujuy y con el tiempo se transformó en un símbolo de innovación estética dentro de la música latinoamericana.

La producción tuvo lugar en el Pucará de Tilcara, un sitio arqueológico emblemático del noroeste argentino. Con recursos limitados y decisiones tomadas sobre la marcha, el equipo logró construir una identidad visual que marcó un punto de inflexión para la banda.

Cómo fue el rodaje en Tilcara

El videoclip fue dirigido por Alfredo Lois, colaborador clave en la estética del grupo. La filmación se realizó con un equipo reducido y sin grandes despliegues técnicos, en una época donde el lenguaje del videoclip todavía estaba en desarrollo en la región.

El propio Gustavo Cerati explicó el origen de la canción: “El Temblor” está inspirada en una idea que tuvo de “paisajes que conoció de chico en el Noroeste argentino”.

Durante la jornada de grabación, los integrantes de la banda —Zeta Bosio y Charly Alberti— recorrieron distintos puntos del pueblo y las ruinas. Para algunas tomas en movimiento, utilizaron una carretilla como soporte improvisado para la cámara.

Improvisación y participación local

El rodaje avanzó sin mayores restricciones. En ese momento, el acceso al sitio no requería permisos formales, lo que permitió trabajar con mayor libertad. Con el correr de las horas, vecinos y curiosos comenzaron a acercarse al lugar.

Uno de ellos, un niño llamado Ángel Norberto Serapio, terminó formando parte del video en una escena espontánea. Años después recordó su experiencia: “Me pagaron con caramelos a mí y a mi amigos, y con eso nos bastó. No teníamos idea qué estábamos haciendo ni mucho menos con quiénes. No los conocíamos”.

Un antes y un después para Soda Stereo

“Cuando pase el temblor” se convirtió en uno de los videoclips más representativos del rock argentino y latinoamericano. Su impacto trascendió lo musical y permitió a la banda ampliar su alcance internacional.

El video también abrió las puertas de MTV, posicionando a Soda Stereo en un circuito global donde pocas bandas de la región lograban visibilidad en ese momento. Años más tarde, el tema volvió a cobrar protagonismo con su versión en vivo en el MTV Unplugged de 1996.