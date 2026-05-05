"El suicidio de Israel": demoledora conclusión de un intelectual sobre el genocidio en Gaza

El filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi, una de las voces más lúcidas y agudas del pensamiento contemporáneo, disparó una vigorosa reflexión sobre el conflicto en Medio Oriente y, en particular, el genocidio que Israel ejecutó en Gaza. A través de su newsletter "Il Disertore", Berardi denuncia el exterminio del pueblo palestino y profundiza en lo que define como una "psicopatía asesina" que está llevando al Estado de Israel hacia su propia desintegración.

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Bajo el título de su análisis, el intelectual sostiene que la ofensiva sobre Gaza y Cisjordania ha superado cualquier lógica política para entrar en el terreno de la patología social. "Nada se compara con el horror que emana de ese país y de su gente, aquejada por una psicopatía asesina", dispara Berardi, vinculando el accionar militar de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) con una incapacidad de procesar traumas históricos.

La psicosis como motor político

Para Berardi, el despliegue de violencia no es un error de cálculo, sino el síntoma de una enfermedad profunda. "La expansión del sionismo nazi es un fenómeno con orígenes históricos, políticos y religiosos, pero estoy convencido de que el factor decisivo es (y lo será cada vez más) la psicopatología", afirma en su texto.

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El filósofo argumenta que el Estado de Israel está atrapado en un ciclo de repetición del horror: "Los efectos de un trauma gigantesco (el Holocausto), la necesidad psíquica obsesiva de revivir la escena del horror, de reproducirla y de vengarse: estos son los factores que determinan la trayectoria genocida, pero en última instancia suicida, en la que se encuentra Israel".

En su crónica, Berardi (quien observó con lucidez el vértice Donald Trump/The Joker) ita ejemplos de la degradación moral que observa en la cúpula política, señalando al ministro Itamar Ben Gvir como un "ejemplo triste, patético y repulsivo de un instigador criminal", que celebra con simbología de muerte —como el uso de sogas para ahorcar— el dominio sobre quienes consideran inferiores.

Colapso

El artículo de Berardi también pone el foco en la salud mental de la propia población israelí, citando datos de medios locales como el prestigioso Haaretz. Según el autor, la sociedad está pagando un precio interno devastador por el sostenimiento de la ocupación y el genocidio. "Uno de cada cinco israelíes presenta síntomas de estrés postraumático, junto con un marcado aumento de los casos de TOC, depresión y adicción", señala, describiendo una situación donde el país genera factores de estrés que la población ya no puede procesar.

Esta "psicosis agresiva" no solo afecta a los civiles, sino que se traduce en una crisis silenciosa dentro del ejército. Berardi advierte sobre el aumento de suicidios entre los soldados de las FDI: "La mayoría se quita la vida al regresar a casa, cuando pueden reflexionar y mirarse al espejo. Sin embargo, las FDI no contabilizan a quienes se suicidan tras regresar".

La conclusión de Berardi es sombría y funciona como un llamado de atención global. Al calificar la situación actual como un fenómeno expansivo, advierte que el conflicto está arrastrando al mundo entero a una "espiral de crisis económica y militar".

"Llevo mucho tiempo esperando el colapso final de la población israelí, educada en el fanatismo, la violencia, el genocidio y la indiferencia. Pero, ¿qué precio tendrá el suicidio de Israel para la humanidad?", se pregunta el filósofo en el cierre de su newsletter.

Para "Bifo", Israel se encamina hacia su propia destrucción, un "descenso al infierno" que, a su juicio, ninguna potencia mundial ha tenido hasta ahora el valor de detener. El texto, que ya circula con fuerza en redes sociales y círculos académicos, se suma a la creciente ola de intelectuales que exigen un cese inmediato al fuego y una revisión profunda del rol de la comunidad internacional ante la tragedia en Gaza.