Quién es el actor estadounidense que publicó una foto de Trump en su tumba

El actor Mark Hamill, quien participó en las primeras películas de la saga Star Wars, publicó una foto del presidente estadounidense Donald Trump muerto en su tumba, lo que derivó en una contudente respuesta de la Casa Blanca, cuyas autoridades lo tildaron de "enfermo".

Si bien el artista borró el posteo de sus redes sociales y pidió disculpas, mantuvo su encono hacia el mandatario, quien según su opinión "debería vivir lo suficiente para rendir cuentas por sus crímenes".

La polémica se había iniciado este miércoles, cuando el actor publicó en su cuenta de la red social Blueskay una foto de Trump, muerto junto a una lápida con la leyenda "Donald Trump 1946-2024".

"Ojalá viviera lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de medio término, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser destituido, condenado y humillado por sus innumerables crímenes", añadió el posteo del actor, quien encarnó el papel de Luke Skywalker en las primeras películas de Star Wars y luego retomó el papel en los episodios VII; VIII y XI.

Posteriormene, Hamill aclaró que "en realidad, le deseaba a Trump lo contrario a la muerte, pido disculpas si (el posteo) pareció inapropiado" .

De todas formas, la respuesta del equipo de prensa de la Casa Blanca fue demoledora en X: "Hamill es un enfermo mental, estos lunáticos de la izquierda radical no pueden controlarse. Este tipo de retórica es exactamente lo que inspiró tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro Presidente".