Milei anunció en redes un "Súper RIGI" y los usuarios lo destruyeron: "Puro humo"

Las claves

Javier Milei anunció en redes sociales un proyecto llamado “Súper RIGI”.

El Presidente aseguró que incluirá mayores beneficios que el RIGI original.

La iniciativa buscará atraer inversiones en nuevos sectores económicos.

Usuarios de X reaccionaron con burlas, críticas y cuestionamientos.

El anuncio llegó en medio de caída de actividad económica y empleo.

El RIGI vigente ya otorga fuertes exenciones impositivas y cambiarias.

Sectores como industria y construcción registran retrocesos.

Milei anunció un “Súper RIGI” en medio de la crisis económica

Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para anticipar una nueva iniciativa económica del Gobierno. El Presidente confirmó que enviará al Congreso un proyecto denominado “Súper RIGI”, al que definió como una versión ampliada del régimen aprobado junto a la Ley Bases en 2024.

Lo único SUPER MEGA acá, es toda la guita que se están afanando pic.twitter.com/5FTjg0Inhx — William (@Man_in_BIack_) May 7, 2026

“Anuncio en puerta. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit (avión de guerra estadounidense) no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”, escribió el mandatario en X.

Luego agregó: “Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

Según explicó, la propuesta buscará fomentar nuevas empresas vinculadas a sectores dinámicos de la economía y generar puestos de trabajo.

No te dan los tiempos gorda pasiva. Guarda tuit. No vas a poder hacer nada, no te va a dar la nafta para la reeleción, ni aunque saques la Ley Super Mega Traga Leche de la Timba Financiera y Los Amigos de Israel.



CIAO CIPAYO — Reybord Khan ? ? (@HAGOVReybord) May 7, 2026

Fuerte reacción en redes sociales tras el anuncio

El mensaje presidencial generó rápidamente repercusiones en redes sociales. Usuarios de X cuestionaron el nuevo esquema de beneficios impositivos y criticaron el contexto económico en el que surgió el anuncio.

Entre las respuestas aparecieron cuestionamientos por la situación del empleo, la caída del consumo y el retroceso de distintos sectores productivos.

Dale, ahí le digo al carnicero esto y que me fíe. — Mariano Soldano (@mariano_soldano) May 7, 2026

Otros usuarios ironizaron sobre la referencia del Presidente a una “mega bomba” y señalaron que el Gobierno continúa impulsando beneficios para grandes inversores mientras persisten dificultades económicas en actividades vinculadas al mercado interno.

Me asustaste gorda, pensé que el anuncio es que tú novio dejaba el gobierno. Pero evidentemente no lo podés soltar por qué sabe demasiado de tus chanchuyos pic.twitter.com/ohF0g2ivhD — Myriam (@MyriamSkap) May 7, 2026

Qué es el RIGI y cuáles son sus beneficios

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, se aprobó junto a la Ley Bases y apunta principalmente a proyectos vinculados con minería, petróleo y energía.

Entre los principales beneficios incluidos figuran:

Reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%.

Eliminación de retenciones para exportaciones derivadas de las inversiones.

Arancel cero para importar maquinaria y bienes de capital.

Flexibilización en la liquidación de divisas.

Posibilidad de remitir fondos al exterior luego de determinados plazos.

Ausencia de requisitos de compre nacional.

En febrero de este año, el Gobierno amplió el régimen para incluir sectores tecnológicos y actividades vinculadas a servicios innovadores.

Vas a regalar más exensión d impuestos, más regalías q no vamos a cobrar, más tierras, más agua a cambio d q negocio o q ideología enferma Sionista o cipaya... Sos un ladrón HDRMP.!

Ojalá alguien pueda ponerte freno rápido... — Rulo (@Pulpito1973) May 7, 2026

Los cuestionamientos al régimen de inversiones

Las críticas alrededor del RIGI apuntan principalmente a las amplias exenciones fiscales y cambiarias otorgadas a grandes empresas.

No hay inflación dice el psiquiátrico...



Su amigo Elon lo desmiente. pic.twitter.com/fSX9YBba6m — El Anti (@ElAnti12) May 7, 2026

También existen cuestionamientos vinculados al mecanismo de resolución de conflictos contemplado en la normativa. La ley establece que eventuales disputas con el Estado Nacional podrán resolverse en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial con sede en Washington.

Además, distintos sectores plantean dudas sobre el impacto real en generación de empleo.

RIGI,SÚPER RIGI,pero a los boludos q invertimos todos los años en el Campo + d USD20.000 Millones e ingresamos divisas genuinas al país a través d esas cosechas récord q tanto te gusta remarcar,nos seguís ROBANDO CON RETENCIONES!

Digo robando xq vos decías q los DEX eran 1 robo! pic.twitter.com/9OhIBDeOv0 — Pao (@Pao_Volvi) May 7, 2026

Qué resultados tuvo hasta ahora el RIGI

Hasta el momento, el Gobierno aprobó 12 proyectos por más de 17 mil millones de dólares y mantiene otros 24 expedientes en análisis.

La mayoría de las inversiones corresponden a minería, petróleo y gas, sectores que ya registraban crecimiento previo a la implementación del régimen.

En paralelo, rubros como industria, comercio y construcción continúan atravesando dificultades. Según distintos informes económicos, desde noviembre de 2023 se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo registrados y más de 22 mil empresas.

El desempleo también mostró incrementos durante el último período, acompañado por caída del salario real y mayor precarización laboral.