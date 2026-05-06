Border: el video de la entrevista en la que Milei se enojó con Trebucq: "No me dejás hablar"

Entre declaraciones subrayadas, apelaciones constantes a la moral, la religión y los mandamientos, el presidente Javier Milei ofreció este miércoles una entrevista a la señal oficialista LN+ en la que además de defender a Manuel Adorni la emprendió contra el conductor Esteban Trebucq, que en más de una ocasión debió soportar situaciones de ofensa del mandatario, que lo acusó más de una vez de buscar interrumpirlo y no dejarlo hablar.

Fue una entrevista de casi una hora en la que Trebucq y Luis Majul intercambiaron con un Milei muy paranoico, que se mostró alterado por la repercusión de los escándalos éticos de su jefe de Gabinete.

Milei se aferra a Adorni: "Ni en pedo se va"

En cuanto a la conflictiva relación que tiene con el periodismo, Milei justificó sus ilsultos y se amparó en la frase "la mentira no es trivial", la cual repitió varias veces.

También se refirió a la economía y gestión de gobierno, riesgo país, inversión anunciada, actividad económica por sectores, salarios reales, tarifas, empleo formal e informal, efectos del ataque especulativo y expectativas sobre inflación y recuperación.

En relación a la explosiva interna que se potencia día a día entre los integrantes del Gabinete, Milei culpó a la prensa de ocuparse de temas menores.