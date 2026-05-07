Alerta hantavirus: la pareja del "caso cero" viajó por Argentina, Chile y Uruguay

Las claves

El crucero MV Hondius partió desde Ushuaia el 1° de abril con 149 personas a bordo.

Tres personas murieron tras presentar cuadros compatibles con hantavirus.

Investigan a una pareja neerlandesa considerada el “caso cero”.

El recorrido de los turistas incluyó Argentina, Chile y Uruguay.

Una azafata neerlandesa permanece hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves.

España confirmó que el buque solo fondeará frente a Tenerife y no atracará.

Buscan a unos 30 pasajeros que descendieron en la isla Santa Elena.

Argentina enviará insumos de diagnóstico a laboratorios de Europa y África.

Investigan el origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El Ministerio de Salud de la Nación, junto al ANLIS-Malbrán y autoridades sanitarias de Tierra del Fuego, continúa con la investigación epidemiológica vinculada al crucero MV Hondius, donde se registraron casos positivos y sospechosos de hantavirus.

La principal línea de trabajo apunta a reconstruir el itinerario completo de una pareja neerlandesa identificada como el “caso cero” del brote. Según el reporte oficial, ambos turistas realizaron un extenso recorrido por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en Ushuaia.

El crucero, perteneciente a la empresa Oceanwide Expeditions, inició su travesía el 1° de abril con destino al océano Atlántico y posterior arribo previsto en las Islas Canarias.

Cómo fue el viaje de la pareja neerlandesa investigada

Los ciudadanos neerlandeses llegaron a Argentina el 27 de noviembre de 2025. Durante más de cuatro meses recorrieron distintas regiones de Sudamérica en automóvil.

El informe oficial detalló que permanecieron 40 días viajando por territorio argentino antes de cruzar a Chile el 7 de enero. Luego circularon por ese país durante 24 días y regresaron a Argentina por Neuquén el 31 de enero.

Doce días después volvieron a Chile y posteriormente ingresaron otra vez al país por Mendoza. Desde allí realizaron un recorrido terrestre rumbo a Misiones. El 13 de marzo cruzaron hacia Uruguay y el 27 de marzo retornaron a Argentina para trasladarse finalmente a Ushuaia.

Una vez iniciado el viaje marítimo, el hombre de 70 años comenzó con síntomas el 6 de abril y murió posteriormente dentro de su camarote. El 24 de abril, su cuerpo fue desembarcado en la isla Santa Elena junto a su esposa, quien luego fue trasladada hacia Johannesburgo. La mujer de 69 años murió antes de regresar a Países Bajos.

Las pruebas posteriores dieron positivo para hantavirus.

Argentina intensifica controles y operativos sanitarios

El Ministerio de Salud informó que “hasta el momento no se identificaron casos asociados en el país”.

Además, confirmó que equipos técnicos del Malbrán viajarán a Ushuaia para realizar capturas y análisis de roedores en sectores vinculados al recorrido de los turistas investigados.

“Cabe destacar que si bien no está confirmado que el contagio se haya realizado en Argentina y que Tierra del Fuego no reportó casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria del evento en 1996, estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada que se desarrolla en coordinación con las jurisdicciones, responsables de fortalecer la notificación y detección de casos en sus territorios", indicó el comunicado oficial.

La cepa analizada corresponde al virus Andes, variante con antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro, Neuquén y el sur de Chile.

Envían insumos de diagnóstico a Europa y África

La ANLIS-Malbrán puso a disposición recursos técnicos y materiales para colaborar con laboratorios internacionales.

Según precisaron las autoridades, Argentina enviará ARN del virus Andes y placas de ELISA a España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido. Los insumos permitirán realizar alrededor de 2.500 determinaciones diagnósticas.

También se compartirán protocolos y guías de tratamiento para fortalecer el abordaje sanitario en los distintos países involucrados.

Qué pasa con los pasajeros y tripulantes del crucero

Hasta el momento se registraron tres muertes relacionadas con el brote: la pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.

A los ocho casos sospechosos informados previamente por la Organización Mundial de la Salud se sumó una azafata neerlandesa internada en Ámsterdam. Según informó la agencia EFE, la trabajadora sanitaria atendió a la mujer de 69 años durante el viaje.

Mientras tanto, las autoridades españolas confirmaron que el MV Hondius no atracará en Tenerife. El barco permanecerá fondeado y los pasajeros serán trasladados mediante lanchas hacia el aeropuerto.

“El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia, porque vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen y la evacuación de esos pasajeros va ser con una lancha” para después ser trasladados “al aeropuerto”, expresó Fernando Clavijo, presidente regional de Canarias.

Además, manifestó: “La ministra (de Sanidad) transmitió que es una decisión del Gobierno de España, previa petición de la Organización Mundial de Salud, que era un deber ético y moral y que por lo tanto asumía que el Gobierno de España tomó esa decisión, nosotros no estamos conformes, pero es competencia del Gobierno de España y por lo tanto no podemos hacer nada”.

Rastrean pasajeros que descendieron en Santa Elena

Las autoridades sanitarias también buscan a cerca de 30 pasajeros que desembarcaron el 24 de abril en la isla Santa Elena.

Oceanwide Expeditions confirmó que entre las personas que descendieron se encontraba la pareja neerlandesa señalada como “caso cero”.

“Estamos trabajando para obtener los datos de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del buque MV Hondius desde el 20 de marzo”, informó la compañía.

La empresa además sostuvo que continúa “en cooperación estrecha” con la Organización Mundial de la Salud, autoridades neerlandesas y representaciones diplomáticas de los países involucrados.