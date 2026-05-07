“Y si van por mi hermana, me llevan a mí”: ahora Karina Milei esconde a Adorni y viaja a San Juan

Las claves

Karina Milei encabezó la comitiva oficial en la Expo San Juan Minera.

Manuel Adorni no participó del viaje y permaneció en Buenos Aires.

Dentro del oficialismo crecieron versiones sobre un desgaste político del jefe de Gabinete.

Javier Milei sostiene públicamente a Adorni pese a las presiones internas.

En Casa Rosada vinculan el futuro político de Adorni con la figura de Karina Milei.

La secretaria general reforzó su perfil político con reuniones legislativas y contactos con gobernadores.

Patricia Bullrich y Guillermo Francos cuestionaron la situación del funcionario.

El oficialismo busca mostrar orden interno en medio de tensiones crecientes.

Karina Milei encabezó una fuerte señal política en San Juan en medio de la debilidad

Karina Milei viajó este jueves a San Juan para liderar la presencia del Gobierno nacional en la Expo San Juan Minera, uno de los encuentros empresariales más importantes del sector. La secretaria general llegó acompañada por Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Diego Santilli y Juan Bautista Mahiques.

La ausencia de Manuel Adorni en la comitiva se convirtió rápidamente en uno de los focos políticos de la jornada. Mientras Karina avanzó con reuniones junto a empresarios, dirigentes y gobernadores, el jefe de Gabinete permaneció en Casa Rosada durante una asamblea de YPF.

Milei se aferra a Adorni: "Ni en pedo se va"

El rol de Karina Milei crece dentro del oficialismo

En distintos sectores libertarios describen a Karina Milei como la principal articuladora política del Gobierno. Durante los últimos días encabezó reuniones con legisladores de La Libertad Avanza y mantuvo conversaciones vinculadas a la agenda parlamentaria.

Además, instruyó a Diego Santilli para retomar contactos con gobernadores con el objetivo de asegurar respaldo para proyectos legislativos considerados prioritarios por el Ejecutivo.

Su aparición en San Juan reforzó esa construcción política. La secretaria general compartió actividades con el gobernador Marcelo Orrego y participó de encuentros empresariales vinculados a la minería y la producción.

La actividad principal del evento giró alrededor de la Mesa Federal Minera, donde participaron gobernadores de San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba.

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Adorni quedó en el centro de las tensiones internas

Mientras Karina Milei ganaba protagonismo en San Juan, dentro del Gobierno continuaron las discusiones alrededor de la situación política de Manuel Adorni.

Según trascendió desde sectores oficiales, Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete pese al desgaste generado por el escándalo político que atraviesa al funcionario.

Fuentes citadas por LPO señalaron que el Presidente considera que los cuestionamientos contra Adorni apuntan indirectamente contra Karina Milei. “Y si van por mi hermana, me llevan a mí”, sostendría el mandatario en conversaciones privadas.

En paralelo, crecieron las versiones sobre posibles cambios internos dentro del Gabinete. Uno de los nombres mencionados como eventual reemplazante de Adorni es Martín Menem, aunque desde el entorno del titular de Diputados buscaron bajarle el tono a esa posibilidad.

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Patricia Bullrich y Guillermo Francos sumaron presión

Las tensiones internas también quedaron expuestas tras las declaraciones de Patricia Bullrich y Guillermo Francos.

La ministra cuestionó públicamente la situación de Adorni y planteó que debía presentar su declaración jurada. Luego, Javier Milei salió públicamente a respaldar al funcionario y afirmó: “ni en pedo se va”.

Guillermo Francos también se refirió al conflicto y sostuvo que la situación “empioja la relación del Gobierno con la ciudadanía”.

Dentro del karinismo interpretaron esas declaraciones como nuevas señales de presión política sobre el jefe de Gabinete.