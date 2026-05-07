Golpe a la industria: cierra Cabot en Campana y deja 150 familias en la calle

Las claves

La planta de Cabot en Campana cerró tras más de 60 años de actividad.

Hay 150 trabajadores afectados entre empleos directos e indirectos.

El gremio inició una vigilia en la puerta de la fábrica desde las 14 horas.

El negro de humo es un insumo clave para neumáticos y caucho.

La planta operaba desde 1962 y era parte del polo industrial de la zona.

Se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

El sindicato advierte por un impacto en la industria nacional.

El cierre se suma a otros conflictos industriales en el norte del Conurbano.

Cierra Cabot en Campana y estalla el conflicto laboral

La multinacional Cabot confirmó el cierre de su histórica planta ubicada en Campana, donde funcionaba desde 1962. La decisión implica la desvinculación de 150 trabajadores entre personal directo e indirecto.

La fábrica era una de las principales productoras de negro de humo en el país, un insumo clave para la fabricación de neumáticos y productos de caucho.

El anuncio generó un fuerte impacto en la comunidad industrial de la región y abrió un nuevo frente de conflicto laboral.

Vigilia en la puerta de la fábrica

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH), Mario Di Paolo, confirmó el inicio de una vigilia frente a la planta desde las 14 horas.

“Vamos a estar haciendo vigilia en la puerta de la empresa, repudiando el cierre y apoyando a los trabajadores, para mantener la fuente laboral de todas las familias afectadas”, expresó.

La medida busca sostener la protesta activa mientras avanzan las negociaciones con la empresa y las autoridades laborales.

Intervención del Ministerio de Trabajo

El gremio informó que ya hubo contactos con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Está prevista una audiencia en La Plata para el próximo miércoles, donde se intentará abrir una instancia de negociación frente al cierre de la planta.

Desde el sindicato también solicitaron la intervención del gobierno provincial para evaluar alternativas que permitan sostener los puestos de trabajo.

Una planta clave para la industria nacional

La planta de Cabot en Campana fue inaugurada el 14 de julio de 1962 y se convirtió en un actor central dentro del polo industrial del norte bonaerense.

En sus años de mayor producción, llegó a procesar hasta 85.000 toneladas anuales utilizando insumos locales como derivados de YPF y gas nacional.

El establecimiento tenía un rol estratégico dentro de la cadena productiva del neumático y el caucho en Argentina.