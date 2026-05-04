Marilina Bertoldi y diez años de Sexo con Modelos

Marilina Bertoldi

Está en un gran momento de su carrera y, para celebrar, va a festejar con sus fans los diez años de Sexo con Modelos, el álbum que marcó un antes y un después en su trayectoria. La cita es a dos conciertos especiales en C Art Media a fines de mayo en Buenos Aires.

En un presente consagratorio, Marilina Bertoldi vuelve a poner en foco un disco de culto que mantiene intacto el perfil de chica superpoderosa de la frontwoman #1 de la Argentina.

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Editado en 2016, Sexo con Modelos se transformó en un punto de quiebre para la obra de Bertoldi y también para la escena local, habiendo salido a los parlantes poco antes del estallido del feminismo y el movimiento Ni Una Menos. Con guitarras expansivas y poderosas, pulso post-punk y crudeza emocional, el disco se la sigue bancando diez años después, cuando todo parece desmoronarse y replantearse.

Dos fechas

El festejo será con dos fechas en C Art Media: el 29 de mayo, ya con localidades agotadas, y el 30 de mayo, función para la que aún quedan las últimas entradas a la venta. Los shows prometen repasar de punta a punta el disco y a la vez cruzarlo con el presente artístico de Bertoldi, en diálogo directo con un público que creció junto a esas canciones.

Marilina Bertoldi

El deseo, los mandatos, los vínculos y las formas heredadas de habitar el mundo, son solo algunos temas que recorre Marilina en una obra incómoda y políticamente incorrecta de verdad.

A una década de su lanzamiento, temas como “Enterrarte”, “Quisiera”, “MDMA”, “Y Deshacer” y “Rastro” son ya clásicos del repertorio de Marilina e himnos de una nueva sensibilidad dentro del rock argentino.

10 años

El aniversario encuentra a Bertoldi en uno de los momentos más fuertes de su trayectoria: viene de agotar el Estadio Malvinas Argentinas a fines de 2025 y de realizar una gira por Estados Unidos con paradas en ciudades como Los Ángeles, Austin y Nueva York, además de presentar su más reciente trabajo, “Para quien trabajas, VOL. I”. Este nuevo material también tendrá lugar en el repertorio de las noches de C Art Media, reforzando el puente entre pasado y presente.