FreSU redobla la apuesta contra el Gobierno: “Unidad, lucha y rebeldía”

Las claves

Más de 1.600 delegados participaron del plenario del FreSU

Se aprobó el programa “Unidad, lucha y rebeldía para recuperar la Patria”

El eje central es salario digno y distribución de la riqueza

Plantean un salario mínimo basado en necesidades básicas

Reivindican huelga, protesta y organización sindical

Incluye 10 puntos con medidas económicas, laborales y sociales

Apuntan a expandir el frente en todo el país

Convocan a un plan de acción sostenido

FreSU lanzó un programa con tono combativo y llamado a la organización

En el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó un documento programático con definiciones políticas, económicas y sociales bajo la consigna “Unidad, lucha y rebeldía para recuperar la Patria”.

El texto fue debatido y aprobado durante el Plenario Nacional de Delegadas y Delegados, con participación de representantes sindicales de distintas actividades.

Un documento con raíces en la historia del movimiento obrero

El programa retoma antecedentes históricos del sindicalismo argentino y plantea una intervención más amplia que la defensa estrictamente laboral.

Según el documento: “Este 1° de mayo de 2026, fecha histórica para la clase trabajadora, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reúne a delegados y delegadas de base de las organizaciones que lo integran para asumir una responsabilidad que atraviesa toda la historia del movimiento obrero argentino: no limitarse a la defensa reivindicativa laboral, sino levantar una propuesta para el conjunto de la Nación”.

También se mencionan experiencias como el Programa de La Falda, Huerta Grande y las movilizaciones de diciembre de 2001 como antecedentes de construcción política sindical.

Críticas al rumbo económico y social

El documento incluye cuestionamientos al contexto actual y al rumbo del Gobierno. En ese sentido, señala: “El gobierno de Javier Milei pretende presentar como modernización lo que en realidad es un proceso de transferencia regresiva del ingreso, desindustrialización, pérdida de derechos y subordinación económica”.

A su vez, agrega: “Hoy nos toca una nueva etapa histórica. Las formas de explotación se profundizan y la injusticia persiste”.

Salario digno como eje central

Uno de los puntos centrales del programa es la definición de un salario mínimo que cubra necesidades básicas.

En ese marco, se afirma: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Los 10 ejes del programa

El documento aprobado se organiza en diez puntos que abarcan distintas áreas:

Salario digno y distribución de la riqueza

Trabajo con derechos frente a la precarización

Producción nacional e industria

Soberanía y recursos estratégicos

Deuda externa y financiamiento

Economía popular

Vivienda y servicios

Salud, educación y seguridad social

Igualdad laboral

Democracia sindical y organización

Llamado a la acción y a la unidad

El texto también convoca a fortalecer la organización sindical y avanzar en acciones colectivas. En ese sentido, expresa: “Por eso convocamos a fortalecer la unidad, ampliar el FreSU, multiplicar la organización desde los lugares de trabajo y construir un plan de acción sostenido”.

Además, subraya: “Reivindicamos el derecho a la protesta, la huelga y todas las formas legítimas de lucha colectiva como herramientas esenciales para defender al pueblo trabajador”.

Un planteo político del movimiento sindical

El documento cierra con una definición sobre el rol de los sindicatos: “Reafirmamos una convicción histórica: los sindicatos no son un obstáculo para salir de la crisis. Son, en cambio, una herramienta de defensa colectiva, de organización democrática y de transformación social”.