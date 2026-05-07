El contratista de Adorni explotó contra Milei y Karina tras las "acusaciones" de "militante k"

Las claves

Matías Tabar publicó un duro descargo contra Javier y Karina Milei.

El arquitecto trabajó en la remodelación de la casa de Manuel Adorni.

Desde el oficialismo lo señalaron como supuesto “militante K”.

Tabar aseguró que apoyó electoralmente a Mauricio Macri y a Milei.

El contratista declaró ante la Justicia federal.

También entregó su celular para peritajes vinculados a la causa.

El contratista de Adorni salió a responderle a Milei y Karina

Matías Tabar, arquitecto y contratista relacionado con la remodelación de la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, publicó este jueves un mensaje con fuertes críticas hacia Javier Milei y Karina Milei.

El empresario decidió abrir una cuenta en X luego de quedar en el centro de la escena política y judicial vinculada al jefe de Gabinete.

“Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación Javier Milei y Karina Milei cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza. Catalogarme de militante K y de 'prontuario dudoso'. ¡Viva la Patria!”, escribió Tabar.

Efectivamente es la cuenta creada para la ocasión de Matías Tabar, el contratista de Adorni que declaró en la Justicia. Acá la confirmación, captura que adjunto con su autorización. No es militante kirchnerista, como dijo el Presidente, y está dolido por esas declaraciones. https://t.co/hGDoDqd76P pic.twitter.com/mgGNcmeTAR — Manu Jove (@manujove) May 7, 2026

La causa judicial que involucra a Manuel Adorni

El arquitecto quedó involucrado en la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni luego de prestar declaración ante la Justicia federal.

Además del testimonio, Tabar entregó su teléfono celular para que se analizaran mensajes e intercambios vinculados con el entorno del funcionario.

Según trascendió, dentro del dispositivo existirían conversaciones relacionadas con la remodelación de la vivienda y contactos con abogados ligados al caso.

La propiedad de Adorni en el country Indio Cuá fue remodelada por Tabar, quien también participó en obras como la instalación de una cascada y otras reformas.

Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposte por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA! — Matias Tabar (@TabarMatias) May 7, 2026

El enojo del contratista tras las acusaciones

La reacción pública del arquitecto surgió luego de que Javier Milei lo señalara indirectamente como “militante K”.

Tabar rechazó esa caracterización y aseguró sentirse golpeado por las declaraciones del Presidente y de Karina Milei.

En sus redes sociales, el contratista suele compartir publicaciones vinculadas con dirigentes y espacios políticos cercanos al oficialismo y al macrismo.

El periodista Manu Jove también intervino en la discusión y escribió: “Efectivamente es la cuenta creada para la ocasión de Matías Tabar, el contratista de Adorni que declaró en la Justicia. Acá la confirmación, captura que adjunto con su autorización. No es militante kirchnerista, como dijo el Presidente, y está dolido por esas declaraciones”.

Las redes sociales amplificaron la polémica

Tras el descargo de Tabar, el tema rápidamente se volvió tendencia en X.

Muchos usuarios reaccionaron con críticas hacia el Gobierno, mientras otros pusieron el foco en los pagos realizados por las obras de remodelación.

Entre los mensajes compartidos en redes apareció uno que decía: “Y, cuando votás para Presidente a un desequilibrado hijo de p... estas cosas pueden pasar”.

Otro comentario cuestionó: “por qué cobraste 245 mil dolares cash que no declaraste ni tributaste ni tenes boleta”.