Debacle total: Loma Negra frenó su principal horno hasta 2027

Las claves

Loma Negra detuvo el horno principal de su planta L’Amalí en Olavarría.

La paralización se extenderá hasta fin de año por exceso de stock.

La medida responde a la fuerte caída de la demanda de cemento.

El sector acumula miles de toneladas de clínker sin uso.

La industria reporta una baja interanual del 12,7% en despachos.

El gremio AOMA vinculó la crisis al freno de la obra pública.

La planta es una de las más modernas del país, inaugurada en 2021.

Crece la preocupación por el impacto en toda la cadena productiva.

Loma Negra frena su principal horno y crece la alarma en la industria

La empresa Loma Negra decidió detener hasta fin de año el horno principal de su planta L’Amalí, ubicada en Olavarría, en una medida que refleja la fuerte contracción que atraviesa el sector de la construcción en Argentina.

La decisión se tomó ante el exceso de stock acumulado y la caída sostenida de la demanda de cemento, lo que obligó a la compañía a ajustar su nivel de producción.

La planta, inaugurada en 2021, es una de las más importantes y modernas del país, lo que intensifica el impacto simbólico y productivo de la medida.

El contratista de Adorni explotó contra Milei y Karina tras las "acusaciones" de "militante k"

Exceso de stock y caída del consumo

Desde la empresa confirmaron que la acumulación de clínker, insumo clave para la fabricación de cemento, alcanzó niveles récord.

En la planta habría más de 700 mil toneladas almacenadas fuera de los silos, un volumen que evidencia la baja actividad del sector.

El freno del horno no responde a una parada técnica habitual, sino a una readecuación prolongada por falta de demanda.

Golpe a la industria: cierra Cabot en Campana y deja 150 familias en la calle

Caída de la construcción y efecto en cadena

El sector cementero viene registrando una retracción sostenida. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, los despachos cayeron 12,7% interanual en abril.

La actividad de la construcción, tanto pública como privada, se redujo de manera significativa en los últimos meses, afectando toda la cadena productiva.

Desde el gremio AOMA señalaron que la situación está directamente vinculada a la paralización de la obra pública nacional.

Milei anunció en redes un "Súper RIGI" y los usuarios lo destruyeron: "Puro humo"

Impacto en trabajadores y producción regional

La detención del horno principal también repercute en actividades asociadas como la extracción de piedra caliza y el transporte de materiales.

La planta L’Amalí es un polo industrial clave para Olavarría y su funcionamiento impacta en múltiples sectores vinculados a la construcción.

La medida genera preocupación en trabajadores y proveedores que dependen de la continuidad de la actividad industrial.

Una señal de tensión en la industria

Loma Negra es una de las principales productoras de cemento del país y su decisión de frenar el principal horno hasta fin de año se interpreta como una señal de la magnitud de la crisis del sector.

El desbalance entre capacidad instalada y demanda vuelve a exponer el freno de la actividad económica en un rubro históricamente sensible a la inversión en infraestructura.