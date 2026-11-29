La autopsia realizada al cuerpo de Priscila Romero, la joven de 23 años que murió mientras permanecía detenida en una comisaría de Barracas, no encontró lesiones físicas ni signos de sujeción o violencia. El estudio médico señaló que el fallecimiento habría sido consecuencia de una intoxicación y detectó alteraciones cerebrales y pulmonares.

Según publicó NA, la joven había sido detenida el sábado por efectivos de la Policía de la Ciudad por una presunta infracción a la Ley de Drogas. Al momento del procedimiento tenía en su poder 90 envoltorios de pasta base, según informaron las autoridades. Horas después, manifestó sentirse mal en la dependencia policial y se descompensó.

La investigación continúa a la espera de los resultados toxicológicos, que permitirán determinar qué fue lo que provocó el fallecimiento.

Qué reveló la autopsia de Priscila Romero

El estudio médico realizado sobre el cuerpo de la joven descartó la presencia de lesiones físicas y marcas compatibles con sujeciones o ataduras.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el informe también indicó que se aplicó el Protocolo de Minnesota, un estándar internacional de las Naciones Unidas que establece procedimientos para investigar muertes potencialmente ilícitas o dudosas.

El resultado de ese protocolo fue negativo. En el documento se señaló: “No hay marcas de sujeción o atadura”.

Además, la autopsia identificó edema cefálico difuso, edema pulmonar y hemorragia pulmonar, hallazgos que orientaron la investigación hacia una posible intoxicación.

Priscila Romero fue detenida a las 6:30 en un destacamento de la Policía de la Ciudad. Falleció allí a las 7.40 y la Policía recién le aviso a las 14hs a la familia. La familia y vecinos de Zavaleta y la 21-24 denuncian que fue gatillo fácil y se manifiestan. La policía reprime. https://t.co/P3iTFXFBvy — Revista Cítrica (@revistacitrica) November 29, 2026

La joven se descompensó mientras estaba detenida en Barracas

Romero había sido arrestada el sábado por efectivos de la Policía de la Ciudad por una presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

Durante el procedimiento, los agentes aseguran que encontraron 90 envoltorios de pasta base entre sus pertenencias.

Posteriormente, mientras permanecía alojada en la comisaría de la División Policía de Pacificación Barrial de la Villa 21-24, en Barracas, manifestó que se sentía mal.

Ante esa situación, el personal policial solicitó una ambulancia del SAME. Sin embargo, la joven se descompensó, dejó de responder a los estímulos y no presentó signos vitales.

Los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no lograron revertir el cuadro.

San Lorenzo lamenta profundamente la pérdida de Priscila Romero, de 23 años, quien fuera jugadora de hockey de nuestra institución hasta el año pasado. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento y exigimos a las autoridades el pronto esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento. — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 29, 2026

Los análisis toxicológicos serán determinantes para establecer qué pasó

Aunque los resultados de la autopsia apuntan a una intoxicación como causa de muerte, todavía resta identificar qué sustancia provocó el desenlace.

Por ese motivo, los investigadores aguardan los estudios toxicológicos, que permitirán determinar qué sustancia estaba presente en el organismo de Romero.

El informe médico señaló que no se encontraron elementos que indiquen la intervención de un tercero en el fallecimiento. De todas formas, la identificación de la sustancia será un dato central para completar el esclarecimiento del caso.

Lamento profundamente el fallecimiento de Priscila Romero, de 22 años, quien formó parte de nuestra institución como jugadora de hockey hasta el año pasado. Acompaño a sus familiares, amigos, seres queridos y a todo el Hockey de San Lorenzo en este doloroso momento. Nos genera profunda preocupación e indignación que una joven haya perdido la vida bajo custodia policial, en circunstancias que aún deben ser esclarecidas. No podemos naturalizar la violencia institucional ni permitir que estos hechos queden impunes. Exigimos una investigación urgente, el esclarecimiento de lo sucedido y justicia por Priscila. — pedro criscolo (@pedro_criscolo) November 29, 2026

Familiares y vecinos marcharon para reclamar justicia

La muerte de Priscila Romero también generó una movilización en la Villa 21-24.

El sábado por la noche, familiares, amigas y vecinos de la joven se concentraron para exigir justicia y reclamar que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento mientras permanecía bajo custodia policial.

Durante la protesta se registraron disturbios ante la presencia de efectivos de seguridad.

El caso continúa bajo investigación y los resultados toxicológicos serán fundamentales para precisar las circunstancias médicas de la muerte de la joven de 23 años.