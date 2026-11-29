De la mano del reno navideño Rudolph (brillantemente interpretado por Franco Friguglietti) y dos Reyes Magos, los chicos y las celebridades disfrutaron de la propuesta en el gran escenario de la carpa, donde se multiplicaron los efectos visuales.

Ph. Diego De Bruno

Rudolph es el reno más importante de Papá Noel, al que convirtieron en humano, pero no sabe bien por qué. Es muy ágil en los actos centrales de acrobacia, también cómico, clownesco y canta bellas canciones.

Mientras danzaban elfos y duendes navideños, al más puro estilo circo, se suceden las tradicionales escenas de los payasos en distintos ángulos de las plateas junto al público.

Este año, se incorporó un videoclip, "Un millón de sueños", de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, de ocho años, junto a Matilda, la hija de Luciana Salazar.

En total, hay cuarenta artistas en escena, como el Espíritu de la Navidad, los trapecistas, los acróbatas y una genial banda de música en vivo.

Antes de pasar a la carpa climatizada, las familias ingresan a “La Marquesa”, donde hay una lograda ambientación como en los famosos mercados navideños europeos, con artesanías, recuerdos, gastronomía y muchas figuras de personajes para que puedan sacarse fotos como en los famosos spots. Una previa inolvidable que invita a una experiencia participativa.

Al finalizar la función del estreno, Flavio Mendoza tomó la palabra sobre el escenario para agradecer al elenco y a quienes acompañaron la presentación, con un momento emotivo de reconocimiento a Franco Friguglietti (reno humano en la obra y director artístico del circo), a quien Flavio describió como “el mejor director”.

PARA AGENDAR

Hasta el 25 de diciembre se realizarán funciones. La boletería ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 299 estará abierta de martes a domingo, de 10 a 12 h y de 14 a 20 h. También se pueden comprar las entradas en la web circoanima.com.ar.

Para facilitar a las familias, el Circo tendrá un buen precio de entradas, con un 50% de descuento.