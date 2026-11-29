Las claves

El Partido Popular ganó las elecciones generales y quedó en condiciones de formar Gobierno junto a Vox.

Ambas fuerzas consiguieron 186 escaños y superaron el umbral necesario para alcanzar la mayoría absoluta.

Con los representantes de Unión del Pueblo Navarro, el bloque suma 187 diputados.

Vox obtuvo 52 bancas y aumentó su representación parlamentaria.

Pedro Sánchez reconoció la derrota y anticipó que el PSOE pasará a la oposición.

El Frente Amplio perdió 21 escaños y quedó por debajo del 5% de los votos.

La participación electoral rozó el 80%, uno de los registros más elevados de la democracia española.

España giró a la derecha: el PP y Vox lograron mayoría absoluta y desplazan a Pedro Sánchez

España atraviesa un cambio político tras las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, se impuso en las urnas y consiguió, junto a Vox, una mayoría parlamentaria que le permitirá avanzar en la formación de un nuevo Gobierno.

El bloque conservador alcanzó los 186 diputados, por encima de los 176 necesarios para obtener mayoría absoluta en el Congreso. Si se incorporan los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN), la alianza suma 187 bancas.

El resultado representa un fuerte retroceso para el oficialismo encabezado por Pedro Sánchez, que deberá continuar su actividad política desde la oposición. La jornada también estuvo marcada por una participación cercana al 80%, uno de los registros más elevados de la democracia española.

#29Nrtve | Pedro Sánchez: "Reconocemos y aceptamos el resultado de las elecciones sin sospechas, sin matices y sin ninguna teoría de la conspiración" #Elecciones29N https://t.co/hGj0TvgKbU — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 29, 2026

Feijóo ganó las elecciones y quedó en condiciones de gobernar

El Partido Popular volvió a posicionarse como la principal fuerza política de España y consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para encabezar el próximo Ejecutivo.

Alberto Núñez Feijóo celebró el resultado y manifestó su intención de gobernar para el conjunto de la sociedad española.

?Feijóo responde a gritos de "Pedro Sánchez, a prisión": "No, eso es el pasado. Hacedme caso. Ya no" https://t.co/kfCJbpXEH7 https://t.co/IklyLEWgzY — elDiario.es (@eldiarioes) November 29, 2026

«Vamos a intentar gobernar para todos, solo me debo a los españoles, no tengo más compromisos, no sobra nadie», expresó el dirigente durante su discurso.

Sin embargo, el PP necesitará mantener el entendimiento con Vox para garantizar la estabilidad parlamentaria y avanzar con sus principales iniciativas.

#29Nrtve | Alberto Núñez Feijóo: "Además de volver a ganar las elecciones, hemos conseguido derribar el muro" #Elecciones29N https://t.co/lReQoCumUW — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 29, 2026

Vox consiguió 52 diputados y será determinante en el nuevo Gobierno

Uno de los grandes protagonistas de la elección fue Vox, la fuerza política liderada por Santiago Abascal.

El partido consiguió 52 escaños, lo que representa un crecimiento de 18 bancas respecto de las elecciones de 2023. Este resultado lo convirtió en un aliado indispensable para que el PP alcance la mayoría absoluta.

Abascal celebró el desempeño electoral y destacó la importancia de su espacio en el cambio de Gobierno.

«Solo el crecimiento de Vox ha permitido echar a Pedro Sánchez», afirmó.

La nueva composición del Congreso le dará a Vox un peso significativo en las negociaciones políticas y en la definición de las próximas medidas del Ejecutivo.

? DIRECTO #Elecciones29N | Abascal celebra los resultados de Vox: “Misión cumplida, se va, se va, se va… Porque le hemos echado todos juntos”. ? Toda la información aquí ? https://t.co/IhzMz7x8Yk https://t.co/fQIWoDCP8k — EL PAÍS (@el_pais) November 29, 2026

Pedro Sánchez reconoció la derrota y pasará a la oposición

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó relegado al segundo lugar, con una representación cercana al 30% de los votos y seis diputados menos que en los comicios anteriores.

Pedro Sánchez reconoció la victoria de Feijóo y asumió el resultado electoral, aunque anticipó que su espacio continuará trabajando desde la oposición.

«Las urnas han hablado», expresó el mandatario ante sus seguidores.

La derrota marca el final de una etapa de gobierno socialista y abre interrogantes sobre el futuro liderazgo del PSOE y la reorganización de sus principales dirigentes.

? Ada Colau: "Un mensaje a esa gente preocupada que mira ahora la televisión: Vamos a poner el cuerpo en el Congreso para que no haya ningún retroceso y con una ciudadanía movilizada en la calle para construir una alternativa ilusionante de futuro" https://t.co/IhzMz7x8Yk https://t.co/uKUWoJqhih — EL PAÍS (@el_pais) November 29, 2026

El Frente Amplio sufrió una fuerte caída electoral

La izquierda también registró un retroceso importante en la nueva distribución parlamentaria.

El Frente Amplio, encabezado por Ada Colau, perdió 21 diputados y pasó de representar alrededor del 12% de los votos en 2023 a quedar por debajo del 5% en estos comicios.

Colau reconoció el resultado adverso y cuestionó la estrategia electoral del socialismo, que había planteado concentrar el voto progresista en el PSOE.

Por otro lado, Podemos se presentó por separado, pero no consiguió representación parlamentaria. Irene Montero tampoco logró obtener una banca en Madrid y anunció que dejará la política.

La participación electoral rozó el 80%

La jornada electoral también se destacó por la elevada concurrencia a las urnas.

La participación se ubicó cerca del 80%, aproximadamente 13 puntos porcentuales por encima de la registrada en las elecciones generales de 2023.

La movilización involucró tanto a los votantes de las fuerzas conservadoras como a los sectores que respaldaban al Gobierno socialista.

Sin embargo, el incremento de la participación no alcanzó para garantizar la continuidad de Sánchez en el Ejecutivo y terminó consolidando una nueva mayoría parlamentaria.

?Con el 72% escrutado PP 134 PSOE 117 Vox 50 FA 13 https://t.co/3KdaNPTGX6 https://t.co/DIRGnJv1tT — elDiario.es (@eldiarioes) November 29, 2026

Cómo quedó el mapa político en las distintas regiones

Los resultados también reflejaron modificaciones en diferentes territorios españoles.

En Cataluña, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) volvió a quedar como primera fuerza, aunque los espacios que integraban el Gobierno nacional perdieron representación. ERC consiguió recuperar parte de ese terreno y sumó cuatro diputados.

En el País Vasco, EH Bildu superó al Partido Nacionalista Vasco (PNV), que perdió dos bancas y quedó con tres representantes.

En Andalucía, Adelante Andalucía consiguió ingresar al Congreso con cuatro diputados, mientras que el Partido Popular logró imponerse incluso en Sevilla, una provincia históricamente vinculada al socialismo.