Farmacias Dr. Ahorro: cierre total, salarios impagos y 240 empleados en la calle

Las claves

• Farmacias Dr. Ahorro cerró todas sus sucursales hasta nuevo aviso

• 240 empleados quedaron sin poder ingresar a sus lugares de trabajo

• La empresa abonará solo un porcentaje de los salarios adeudados

• El cierre se comunicó mediante un mensaje enviado por WhatsApp

• La firma atraviesa un proceso concursal con restricciones financieras

• Se evalúa la venta de sucursales para intentar cubrir los sueldos

• Ya se habían producido casi 90 despidos en diciembre de 2025

Cierre sorpresivo en Farmacias Dr. Ahorro

Una situación de fuerte impacto laboral se registró en Farmacias Dr. Ahorro, donde alrededor de 240 trabajadores se encontraron con todas las sucursales cerradas y sin acceso a sus puestos de trabajo.

Las puertas aparecieron con candados y la casa central también quedó inhabilitada, lo que generó incertidumbre inmediata entre los empleados.

Vergüenza: Comunicación por WhatsApp y pago parcial de salarios

La empresa informó la medida a través de un mensaje enviado por WhatsApp, donde confirmó el cierre temporal de las sucursales.

En el comunicado se indicó que “a partir de este viernes, las sucursales de la empresa permanecerán cerradas hasta nuevo aviso” y que no será necesario asistir a los lugares de trabajo.

Además, se detalló que solo se abonará “un porcentaje” del salario correspondiente al período en curso.

Proceso concursal y crisis financiera

La firma explicó que atraviesa un proceso concursal que limita el cumplimiento de sus obligaciones salariales.

Según el mensaje difundido a los trabajadores, la compañía intentó concretar una venta integral que no se logró cerrar por factores externos.

Esa situación derivó en una profundización del conflicto económico y operativo.

Intentos de venta y futuro incierto

Como alternativa, la empresa presentó ofertas para vender tres sucursales de forma individual, actualmente bajo evaluación judicial.

Los fondos obtenidos se destinarían a cubrir parte de los salarios adeudados, según lo informado internamente.

También se analiza la posibilidad de nuevas ventas para sostener puestos de trabajo.

Antecedentes del conflicto laboral

En diciembre de 2025, la compañía ya había despedido a cerca de 90 empleados, lo que marcó un antecedente de tensión interna.

El cierre actual profundiza la crisis y deja a los trabajadores en una situación de espera respecto a decisiones empresariales y judiciales.