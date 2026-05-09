Las claves

• CORREPI informó 10.181 muertes estatales desde el regreso de la democracia

• En 25 meses de gestión se registraron 1056 casos, según el informe

• Organizaciones de Derechos Humanos alertaron sobre un agravamiento de la represión estatal

• María del Carmen Verdú afirmó: “Es el gobierno más represor desde 1983”

• La Justicia investiga los casos de Pablo Grillo y Egidio Contreras

• El “Protocolo Antipiquetes” continúa vigente tras un fallo de Cámara

• El 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional

Crecen las denuncias por violencia institucional durante el gobierno de Milei

Los informes sobre violencia institucional durante la gestión de Javier Milei exponen un incremento de casos vinculados a la represión estatal y el accionar de las fuerzas de seguridad.

Según el documento actualizado de CORREPI a enero de 2026, desde el regreso de la democracia se registraron 10.181 personas asesinadas por fuerzas estatales en Argentina.

El relevamiento incluye casos de gatillo fácil, muertes en cárceles y hechos represivos vinculados al aparato de seguridad.

Uno de los datos destacados del informe señala que en solo 25 meses de gestión de Javier Milei se contabilizaron 1056 muertes, cifra equivalente al 10% del total registrado desde 1983.

Desde Córdoba, Kicillof aseguró que la Argentina de Milei es "una catástrofe"

La advertencia de CORREPI sobre el cambio de régimen

“Es el gobierno más represor desde 1983”, expresó María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI.

En diálogo con C5N, la referente sostuvo: “Sólo se pueden calificar estos dos años y pico como la instalación de un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”.

Las organizaciones de Derechos Humanos alertaron sobre el agravamiento de la violencia institucional y cuestionaron el avance de medidas vinculadas al control de las protestas sociales.

La defensa del policía de la ciudad que asesinó a Juan Gabriel González pide el beneficio de la prisión domiciliaria.



Nos vemos el VIERNES 15 DE MAYO, A LAS 11:00 EN VIAMONTE 1147.



El lugar para los policías del gatillo fácil es la cárcel.



Justicia por Gabriel. pic.twitter.com/iQzzDRxECZ — CORREPI (@CORREPI) May 8, 2026

La Masacre de Ingeniero Budge y la fecha conmemorativa

El 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. La fecha recuerda la “Masacre de Ingeniero Budge”, ocurrida en 1987 en Lomas de Zamora.

Según se detalló, tres suboficiales de la Policía Bonaerense asesinaron a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz mientras los jóvenes conversaban en la vía pública.

En 2013, el Congreso sancionó la Ley 26.811 que incorporó la fecha al calendario escolar y civil.

Con este gobierno siempre todo puede ser peor. Parece que se vino el apartheid.https://t.co/UlqOkCPaHr — CORREPI (@CORREPI) May 7, 2026

Los casos de Pablo Grillo y Egidio Contreras

Entre los episodios mencionados aparecen los casos del fotógrafo Pablo Grillo y del jubilado Egidio Contreras, quienes participaron de una protesta frente al Congreso.

Ambos fueron señalados como víctimas del “Protocolo Antipiquetes” impulsado por Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad.

La normativa habilita a las fuerzas federales a liberar calles y rutas sin orden judicial previa ante situaciones de flagrancia. El protocolo continúa vigente luego de que la Cámara de Apelaciones ratificara su validez en marzo de 2026.

En el caso de Pablo Grillo, el informe señala que el fotógrafo sufrió graves heridas luego del impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme durante una movilización en marzo de 2025.

Actualmente, la jueza María Servini analiza el pedido para elevar la causa a juicio oral contra el cabo Héctor Jesús Guerrero, acusado de tentativa de homicidio y abuso de armas.

Por otro lado, la investigación sobre Egidio Contreras volvió a activarse luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara reabrir la causa el pasado 5 de mayo.

Organizaciones llaman a la acción colectiva

Desde CORREPI señalaron que la respuesta frente a situaciones de abuso estatal debe construirse de manera colectiva.

María del Carmen Verdú afirmó: "hay que pelearla colectivamente, dentro y fuera de los tribunales".

La dirigente también instó a las víctimas a vincularse con organizaciones territoriales y espacios de acompañamiento frente a denuncias de violencia institucional.