Fuerte advertencia del ENACOM a Jorge Macri: los medios públicos no se tocan

Jorge Macri

La gestión de Jorge Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a recibir un golpe a su camino libertario. Y fue de parte del Estado nacional al que tanto ansía acercarse, asimilarse. La ENACOM acaba de darle un cross de (ultra)derecha a la privatización encubierta del Canal de la Ciudad, la centenaria Radio de la Ciudad AM 1110 y la FM 92.7, La 2x4.

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En un informe clave presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 12, el ENACOM validó los reclamos de los trabajadores de los medios públicos porteños y confirmó que el proceso licitatorio impulsado por el Ejecutivo porteño colisiona directamente con las leyes vigentes.

El organismo nacional regulador de las comunicaciones fue contundente al señalar que el pliego de bases y condiciones actual representa un "hecho antijurídico". Según el escrito presentado en la causa, la delegación de la explotación de los medios públicos a manos privadas contradice las previsiones legales y reglamentarias que rigen las autorizaciones otorgadas a la Ciudad, dejando al gobierno local al borde de sanciones graves.

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Esta advertencia del ENACOM no es una novedad para las oficinas de la calle Uspallata, pero sí una confirmación del riesgo institucional que conlleva la medida. El organismo ya había notificado previamente al Jefe de Gobierno que, de persistir con la licitación, se iniciarán actuaciones sumariales que podrían derivar en la caducidad definitiva de las licencias, lo que significaría la pérdida total del patrimonio comunicacional de los porteños.

Cautelar Ya

Ante la contundencia de estas pruebas, los trabajadores de los medios públicos han solicitado al Poder Judicial que dicte de manera urgente una medida cautelar. El objetivo es frenar el proceso antes del próximo martes 12 de mayo a las 11:00 horas, momento en que está prevista la apertura de sobres, un acto que, de concretarse, profundizaría la irregularidad denunciada por los propios organismos de control.

La situación expone una contradicción flagrante en el discurso oficial del Ejecutivo. Mientras Jorge Macri pregona la "legalidad y el orden" como ejes de su administración, los trabajadores señalan que el intento de privatizar de forma encubierta la radio y la televisión pública local es una muestra de desprecio por la normativa institucional y el rol social de estos medios en la construcción de la identidad ciudadana.

Movilización

Como parte del plan de lucha, las asambleas de trabajadores anunciaron una movilización frente a la sede de gobierno para el próximo martes. Además, buscarán nacionalizar el conflicto integrándose a la marcha en defensa de las universidades, donde recolectarán firmas contra un proyecto que califican no solo de inconstitucional, sino de un ataque al derecho a la información de los habitantes de la Ciudad.