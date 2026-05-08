Demian Reidel, del "Nobel de Economía" al curro de las tarjetas corporativas

Milei y Reidel, autoproclamados candidatos al Nobel de Economía

El fiscal federal Ramiro González imputó formalmente a Demian Ernesto Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos a través de tarjetas de crédito corporativas.

La medida judicial alcanza también a integrantes del directorio y la sindicatura de la empresa estatal, encargada de la operación de las centrales nucleares en el país.

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La causa tuvo su origen en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre movimientos sospechosos vinculados a la cuenta N° 338402. Según el dictamen fiscal, el periodo bajo la lupa comprende desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026.

La justicia busca determinar si se cometieron delitos de administración fraudulenta, peculado, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. El fiscal González subrayó que, tras un análisis preliminar de los reportes, surgieron erogaciones que "aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa".

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Entre los puntos más críticos de la investigación se señala la falta de rendición de cuentas documentada y la existencia de gastos en pesos y dólares que no coinciden con los regímenes normativos de viáticos, incluso en casos donde se habrían realizado viajes oficiales. Además, el fiscal destacó que la documentación aportada hasta el momento no permitía identificar con precisión al usuario responsable de cada plástico asociado a la cuenta principal.

Como medidas de prueba iniciales, se ha solicitado la identificación de todos los titulares autorizados y un detalle pormenorizado de cada operación bancaria, incluyendo los comercios donde se realizaron los consumos.

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El prontuario de Demian

Físico de formación, con un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard y un máster de la Universidad de Chicago, Reidel fue presentado por el presidente Javier Milei como uno de los pilares intelectuales de su programa económico.

En diversas intervenciones públicas, Milei llegó a calificar a Reidel como un economista de talla mundial, asegurando que su diseño del plan para desarmar la arquitectura financiera del Banco Central y el manejo de los pasivos remunerados lo hacían merecedor de un "Premio Nobel de Economía".

Antes de desembarcar en Nucleoeléctrica Argentina S.A., Reidel tuvo un paso destacado por el sector privado en Wall Street, trabajando para entidades como Goldman Sachs y J.P. Morgan. En la función pública, se desempeñó como vicepresidente segundo del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger bajo el gobierno de Mauricio Macri, donde integró el equipo que levantó el control de cambios en 2015.