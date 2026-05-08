La faena vacuna cayó al nivel más bajo en décadas

La faena vacuna en marzo alcanzó 1.029.000 cabezas, una cifra que se ubica entre las más bajas de las últimas décadas para este mes.

En la comparación interanual, la actividad registró una caída del 0,2%, lo que representa una disminución de 1774 animales respecto a marzo de 2025.

En términos intermensuales, la actividad de marzo mostró una mejora técnica del 3,8% en relación con febrero de 2026 al corregir los datos por la cantidad de días laborables.

En números absolutos, la faena pasó de 920.00 millones de cabezas en el segundo mes del año al nivel de 1.029.000 alcanzado en el cierre del primer trimestre.

Los datos forman parte del informe económico número 302 elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que procesó Agencia Noticias Argentinas.

La entidad señaló que el escenario actual se debe a la "combinación de factores que venimos analizando desde comienzos de 2025 (sequías 2022-2024 e inundaciones 2025, todo lo cual forzó la venta anticipada de animales y la reducción del stock de madres, e impactó negativamente sobre el índice de preñez)".

Durante el primer trimestre de 2026, un total de 349 establecimientos faenaron 2,973 millones de vacunos.

Este resultado implica una caída interanual del 7,6%, equivalente a 242,92 mil cabezas menos que en el mismo período del año anterior.

Del total procesado en el trimestre, los frigoríficos con habilitación del Senasa aportaron 2,343 millones de cabezas (78,8%), mientras que el resto de las plantas faenó 630,26 mil animales.

Al desagregar la faena por categorías en el trimestre, la de machos totalizó 1,555 millones de cabezas, lo que representó una baja del 9,8% anual.

Por su parte, el sacrificio de hembras descendió un 5,0% anual, con 1,418 millones de unidades.

Sin embargo, la participación de las hembras en la faena total de marzo ascendió al 47,8%, un nivel que CICCRA define como "un guarismo que se ubicó muy por encima del límite superior del intervalo que es consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno".

La producción de carne en marzo fue de 243 mil toneladas res con hueso, un 3,3% por encima de marzo de 2025 debido al mayor peso promedio de los animales.

No obstante, el acumulado trimestral de producción cerró en 700 mil toneladas, un 5,1% por debajo del total producido en el primer trimestre del año pasado.

En cuanto al mercado interno, el consumo aparente de carne vacuna totalizó 512,8 mil toneladas en el trimestre, lo que significa una caída del 10,0% interanual. El promedio móvil del consumo por habitante se situó en 47,3 kilos por año en marzo, resultando un 3,7% inferior al nivel registrado doce meses atrás.

Esta dinámica ocurrió en un contexto donde el precio relativo del animal en pie "alcanzó en el período diciembre ’25-marzo ‘26 el nivel más elevado en quince años".

Finalmente, el informe detalla que, en el último año, el proceso de recomposición de precios hizo que los cortes vacunos en el mostrador experimentaran alzas de hasta el 68,9% en el caso del asado, según los relevamientos del INDEC.