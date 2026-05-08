Desde Córdoba, Kicillof aseguró que la Argentina de Milei es "una catástrofe"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, continúa profundizando su armado nacional con la mira en el 2027 y tuvo su bautismo de fuego en la provincia de Córdoba, el distrito más antikirchnerista del país, donde encabezó un acto sindical.

Un botón de muestra sobre la hostilidad de la provincia hacia las expresiones cercanas al kirchnerismo es que en el balotaje presidencial del 2023 Javier Milei vapuleó a Sergio Massa con el 75% de los votos, frente a un 25% de su contrincante.

El ex triunviro de la CGT y flamante titular de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Héctor Daer, ofició de embajador en la provincia mediterránea y organizó un mitín político en un auditorio de la localidad de La Falda colmado de delegados sindicales de todo el país, constató la Agencia Noticias Argentinas.

"Axel presidente", fue el cántico con el que los gremialistas recibieron y despidieron al mandatario bonaerense, a quien ya ven como virtual candidato presidencial.

Una vez que Kicillof puso pie en el salón que el gremio de Sanidad tiene en La Falda, Daer se apuró en dar las palabras de presentación.

“Como somos muy democráticos, esta mañana aclaraba que tu forma de ser, tu humildad, tu perspectiva y tu mirada te han llevado a que no te hayas proclamado como potencial candidato a gobernar nuestro país. Pero nosotros lo hemos debatido y creemos que sos el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos de la Argentina”, remarcó el pope sindical.

En el escenario, el mandatario bonaerense estuvo escoltado por altos miembros de su Gabinete, como Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad) y Walter Correa (Trabajo).

En primera fila del auditorio fueron a aclamar a Kicillof los armadores del Movimiento Derecho al Futuro de Córdoba, como el ex senador Carlos Caserio, el ex titular del Correo Argentino Eduardo Di Cola y el ex legislador provincial Omar Ruiz.

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner evitó presentarse como candidato presidencial, pero su discurso pivoteó sobre ejes nacionales.

“Tenemos que comprender la gravedad del momento. Es necesario que todos los sectores que forman parte del campo popular entiendan que el problema que tenemos es grave y requiere una solución en la que no estemos discutiendo entre nosotros; debemos empezar a construir una alternativa que nos saque de acá”, enfatizó.

Kicillof alertó que bajo la administración de Milei el país camina hacia "una catástrofe" y que frente a eso es urgente parar una "alternativa" que "tenemos que construirla nosotros".

“En nombre del peronismo y del movimiento obrero, me tomo el atrevimiento de decir que lo que está haciendo Milei en la Argentina es una catástrofe”, señaló.

“Estamos frente a un modelo que busca modificar la correlación de fuerzas en la Argentina y transformar profundamente su estructura productiva. Han venido a vender al mejor postor las riquezas naturales de nuestro país”, siguió.

Para el gobernador, el Gobierno libertario es un “experimento” de la ultra derecha mundial, aunque aclaró que "no es un hecho aislado sino un ejemplo más de procesos graves que están ocurriendo en todo el planeta”.

Según dijo, Milei es el “exponente más caricaturesco” del grupo de presidentes que busca “cambiar las reglas del juego a nivel mundial”.