Surgen diferencias en el oficialismo por la eliminación de las PASO

El diputado oficialista Cristian Ritondo se refirió al proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno de Javier Milei y planteó diferencias en torno a la eliminación de las PASO.

Si bien reconoció el costo del sistema, defendió su utilidad para ordenar la competencia política. “Las PASO han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas”, indicó.

Como alternativa, el jefe del bloque del PRO, que forma parte del andamiaje libertario, propuso avanzar hacia un esquema de primarias no obligatorias, tanto para los ciudadanos como para los partidos, con el objetivo de reducir gastos sin resignar participación.

“El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer, y el que no, no tiene la obligación”, explicó el legislador. Según detalló, esta modalidad permitiría reducir significativamente los costos operativos.

Además, planteó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas al sistema electoral, como la digitalización de afiliaciones y la posibilidad de implementar mecanismos de votación con validación biométrica. “Hay que avanzar hacia un sistema nuevo, con el respaldo de la Justicia Electoral”, sostuvo.