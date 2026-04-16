Crisis total en Sancor: la propia empresa pide la quiebra y debe 8 meses de sueldos

Las claves

La empresa reconoció su situación de insolvencia y pidió la quiebra

Los trabajadores reclaman salarios y aguinaldos adeudados desde hace meses

El gremio denuncia que la firma se sostuvo con recursos de los empleados

La crisis fue confirmada por informes judiciales y organismos de control

El futuro de la compañía queda ahora bajo decisión de la Justicia

Sancor pide su quiebra tras confirmar su crisis financiera

La histórica empresa láctea SanCor solicitó formalmente su quiebra luego de que informes internos y judiciales confirmaran un estado de cesación de pagos e insolvencia general.

La decisión fue comunicada tras evaluaciones coincidentes de la sindicatura, el comité de control y la administración designada por la Justicia, que determinaron la imposibilidad de sostener la actividad en las condiciones actuales.

Ocho meses sin salarios y fuerte reclamo sindical

Desde ATILRA señalaron que la empresa acumula una deuda salarial prolongada con sus trabajadores, incluyendo sueldos y aguinaldos.

El gremio afirmó que la compañía logró sostenerse durante este período con el aporte indirecto de los propios empleados, en un contexto de creciente deterioro financiero y operativo.

Denuncias contra la conducción de la empresa

El sindicato cuestionó a los directivos de la firma por haber negado la gravedad de la situación durante meses. Según indicaron, la quiebra no modifica el escenario existente, sino que formaliza una crisis que ya era evidente.

También denunciaron la construcción de un relato que minimizaba la situación real de la empresa, en contraste con los informes técnicos que confirmaban la insolvencia.

El proceso judicial y lo que viene

Con el pedido de quiebra, el futuro de la empresa queda en manos de la Justicia, que deberá definir los próximos pasos en el proceso.

Este escenario abre una nueva etapa en la que se evaluará la continuidad de la actividad, la preservación de activos y el impacto sobre los trabajadores y la cadena productiva.

La apuesta por recuperar la marca

A pesar del contexto crítico, desde el gremio plantearon que la quiebra no representa un cierre definitivo. Sostienen que puede ser el inicio de una reorganización que permita recuperar la marca.

En ese sentido, destacaron el rol de los trabajadores en la calidad de los productos y plantearon la posibilidad de reconstruir la empresa bajo nuevas condiciones.