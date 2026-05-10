Mar del Plata sin colectivos: Kicillof destrabó la huelga tras la ausencia de Nación y el Municipio

Las claves

El paro de colectivos comenzó el viernes por la tarde.

Los choferes reclaman falta de pago de salarios.

La audiencia para destrabar el conflicto se realizó este sábado.

No participaron representantes del Gobierno nacional ni del Municipio.

Las empresas pidieron un préstamo al Banco Provincia.

El conflicto involucra a unos 1700 trabajadores.

El servicio podría normalizarse el lunes 11 de mayo.

Mar del Plata sin colectivos: la Provincia intervino tras la huelga y la ausencia de Nación y el Municipio

La Provincia de Buenos Aires intervino este sábado en el conflicto del transporte automotor de Mar del Plata para intentar destrabar la huelga de choferes que dejó a la ciudad sin colectivos.

La medida de fuerza comenzó el viernes después de las 18, momento en el que salieron las últimas unidades desde las cabeceras. Los trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado debido a la falta de acreditación salarial.

Cómo avanzó la negociación entre empresas y choferes

La audiencia se desarrolló con participación de representantes provinciales, empresas del sector y trabajadores. Sin embargo, no asistieron funcionarios del Gobierno nacional ni representantes del Municipio de General Pueyrredón.

Durante el encuentro, las empresas solicitaron asistencia financiera mediante un préstamo del Banco de la Provincia de Buenos Aires para afrontar el pago de salarios.

Según se informó, el pedido busca cubrir fondos vinculados a atributos sociales nacionales que todavía no fueron transferidos.

Cuándo podría volver el servicio de colectivos

Si se cumplen los plazos previstos, las empresas esperan contar con la acreditación del crédito el lunes 11 de mayo.

Hasta entonces, los choferes continuarán reteniendo tareas en las cabeceras a la espera del depósito de los haberes en sus cuentas sueldo.

De concretarse el pago, el servicio de transporte público volvería a funcionar durante el transcurso del lunes.

El conflicto afecta a 1700 trabajadores

La huelga involucra a alrededor de 1700 trabajadores del transporte urbano de pasajeros de Mar del Plata y generó complicaciones para miles de usuarios de la ciudad.

En medio del conflicto, sectores vinculados a la Provincia remarcaron que en situaciones similares registradas en otras localidades bonaerenses, como Tandil y Necochea, los municipios intervinieron con fondos temporarios para evitar la paralización total del servicio.

También señalaron que, durante la audiencia, quedó asentado que la Provincia de Buenos Aires no registra deuda de subsidios con las empresas del sector.