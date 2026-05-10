“A patadas en el culo”: La Fraternidad estalló contra Milei tras la millonaria multa

Las claves

Omar Maturano cuestionó la multa aplicada a La Fraternidad.

El gremialista aseguró que la sanción supera los 21 mil millones de pesos.

Vinculó la medida con una persecución política y sindical.

También habló sobre una posible intervención del sindicato.

Apuntó contra el Gobierno nacional y contra Sandra Pettovello.

Defendió la adhesión del gremio al paro convocado por la CGT.

“A patadas en el culo”: la explosiva reacción de Maturano tras la millonaria multa a La Fraternidad

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, cuestionó con dureza la multa impuesta por el Gobierno nacional al sindicato ferroviario y denunció una persecución contra las organizaciones gremiales.

Durante una entrevista con Sonido Gremial, el dirigente sostuvo que la sanción económica “está mal aplicada” y aseguró que existe una intención de “amordazar” a los sindicatos.

Qué dijo Maturano sobre la multa millonaria

Según explicó el referente ferroviario, la conciliación obligatoria vigente estaba relacionada exclusivamente con un conflicto salarial y no con el paro general impulsado por la CGT en rechazo a la reforma laboral.

En ese marco, defendió la adhesión de La Fraternidad a la medida de fuerza y afirmó que el sindicato actuó bajo el amparo del derecho constitucional de huelga y de resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo.

“Nos quieren tener amordazados, que ningún dirigente sindical pueda hablar y que ningún trabajador pueda protestar”, expresó Maturano.

El sindicalista también vinculó la sanción con las denuncias realizadas por el gremio sobre el sistema ferroviario y con una carta documento enviada a la ministra Sandra Pettovello.

Además, lanzó una crítica directa contra la funcionaria: “Ni sé de qué partido es”.

El monto de la sanción y la advertencia del gremio

Maturano dio detalles sobre la cifra impuesta a La Fraternidad y aseguró que el sindicato no cuenta con recursos suficientes para afrontarla.

De acuerdo con su explicación, el cálculo surgió a partir del salario correspondiente a la categoría inicial ferroviaria multiplicado por cada trabajador involucrado en la medida.

El dirigente afirmó que el monto ronda los 15 millones de dólares y remarcó: “No tenemos ese dinero ni vendiendo todos los edificios del sindicato”.

También advirtió sobre una posible avanzada contra el patrimonio de las organizaciones sindicales.

La frase de Maturano sobre una posible intervención

En otro tramo de la entrevista, el titular de La Fraternidad rechazó cualquier escenario de intervención sindical y utilizó una frase que rápidamente generó repercusión.

“Si quieren venir a intervenir La Fraternidad, los vamos a sacar a patadas en el culo”, sostuvo.

Además, indicó que una medida de ese tipo “sería cruzar un límite” y remarcó que las decisiones del sindicato surgen de “las bases”.